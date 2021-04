Bình Dương khan hiếm nguồn cung nhà liền thổ cao cấp

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu kỳ vọng gia tăng đang thu hút các chủ đầu tư tham gia khai thác phân khúc nhà liền thổ cao cấp tại Bình Dương.

Trong hai năm qua, Bình Dương là một trong những "điểm nóng" bất động sản khu vực phía Nam khi bùng nổ về cả nguồn cung lẫn tỷ lệ tiêu thụ. Tính riêng năm 2020, CBRE Việt Nam ghi nhận có khoảng 20.000 căn cung cấp ra thị trường. Chỉ trong 10 tháng đầu năm qua, nguồn cung căn hộ gấp đôi tổng nguồn cung trong 10 năm trước đó cộng lại. Tỉnh cũng phê duyệt 114 dự án bất động sản, nối dài chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản Bình Dương.

Nguồn cung bất động sản Bình Dương chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ và quy tụ trên trục Quốc lộ 13. Đồ họa: Lợi Nguyễn.

Tuy nhiên thị trường này đang được cho là vừa thừa vừa thiếu. Bởi nguồn cung sản phẩm chủ yếu tập trung trên phân khúc căn hộ và quy tụ dày đặc tại TP Dĩ An, Thuận An, đặc biệt trên trục Quốc lộ 13. Điều này có thể gây áp lực lên khả năng tiêu thụ của thị trường trong những năm tới khi có thêm hàng trăm dự án gia nhập cuộc đua. Các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp có thể sẽ phải chịu cạnh tranh gay gắt hơn khi tìm kiếm lợi nhuận từ chuyển nhượng.

Riêng trong phân khúc căn hộ, ước tính 86% sản phẩm thuộc loại hình trung cấp, còn số căn hộ cao cấp hiện chỉ đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu nhà ở của các chuyên gia. Trong khi đó ở phân khúc nhà liền thổ, số dự án nhà phố, biệt thự xây sẵn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ với quy mô hạn chế. Trong số 114 dự án được phê duyệt 1/500 năm 2020, số dự án nhà liền thổ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến khu nhà ở Nam Tân Uyên, dự án khu nhà ở cao cấp Đỗ Gia, khu nhà ở dịch vụ - thương mại Phú Mỹ...

Khu biệt lập The Standard (đường Tân Phước Khánh 10, Bình Dương) có quy mô 6,9 ha. Ảnh: An Gia.

Với những dòng sản phẩm cao cấp hơn, tại Bình Dương hiện có The Standard của Tập đoàn Bất động sản An Gia với quy mô khoảng 7 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 1.200 tỷ đồng. Đây được xem là dự án khu biệt lập cao cấp đầu tiên tại Bình Dương và cũng là dự án nhà thấp tầng đầu tiên của chủ đầu tư này tại thị trường vùng ven TP HCM.

Sự thiếu vắng dòng bất động sản cao cấp này đang tạo "khoảng trống" dư địa đầy hấp dẫn đối với các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Sau thời gian phát triển mạnh phân khúc căn hộ vừa túi tiền, thị trường Bình Dương hứa hẹn sẽ tiếp tục trưởng thành với sự xuất hiện của những dòng sản phẩm cao cấp hơn. Đây sẽ là những sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng sống mới, tương đương với trải nghiệm sống đầy đủ tiện nghi, hiện đại tại TP HCM.

Một lý do khác khiến phân khúc này đang được kỳ vọng sẽ bứt phá trong thời gian tới: với hơn 30 khu công nghiệp có quy mô 10.300 ha, Bình Dương hiện có hơn 50.000 chuyên gia nước ngoài cùng gần một triệu kỹ sư và lao động chuyên môn cao làm việc. Nhóm khách hàng này có nhu cầu rất lớn trong việc tìm kiếm nơi an cư chất lượng, đầy đủ tiện ích hiện đại, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn mà không cần phải di chuyển quá xa về trung tâm TP HCM.

Khu biệt lập phát triển cụm tiện ích trung tâm đa dạng, hiện tại, tạo chuẩn sống mới tại Bình Dương. Ảnh: An Gia.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó chủ tịch HĐQT An Gia cho biết, ghi nhận tình hình bán hàng thực tế tại khu biệt lập The Standard, hơn 80% người mua là người dân địa phương, còn lại là từ TP HCM và các tỉnh thành khác. Số lượng người mua để ở cũng chiếm đa số. Cá biệt, những thành viên trong một gia tộc có tiếng tại Bình Dương đã mua nhiều căn nhà phố trong khu biệt lập khép kín này.

Cụ thể, người mua đánh giá cao thiết kế sang trọng theo phong cách lệch tầng hiện đại và khác biệt của nhà phố The Standard. Cụm tiện ích trung tâm mang đến trải nghiệm sống chất lượng hơn với hồ bơi, clubhouse được đầu tư hàng triệu USD, khu vui chơi dành cho trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng gym, yoga, xông hơi, sân thể thao đa năng, thư viện... Hệ thống ánh sáng cũng được đầu tư mạnh nhằm tạo hiệu ứng thị giác, tăng giá trị thẩm mỹ và tối ưu cảnh quan nội khu. Khu biệt lập này còn ghi điểm với khách hàng nhờ hệ thống camera và bảo vệ túc trực 24/7, cộng đồng cư dân tương đồng về đẳng cấp, đảm bảo sự an toàn, an ninh và riêng tư của mỗi gia đình.

Nhờ lối phát triển sản phẩm mới mẻ mang tính tiên phong tại Bình Dương, 374 căn nhà phố The Standard ghi nhận sức mua tốt kể cả trong thời gian thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Dự án góp phần nâng cao tiêu chuẩn sống tại "thủ phủ công nghiệp" phía Nam, tạo không gian sống như kỳ vọng của giới chuyên gia, cư dân thành đạt.

Khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực của khu biệt lập này còn hứa hẹn tiềm năng sinh lời cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường đón nhận hàng chục nghìn căn hộ, dòng sản phẩm nhà phố cao cấp mang đến một cơ hội sinh lời từ sự khác biệt. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai.

Sau An Gia, thời gian tới, Bình Dương hứa hẹn tiếp tục chứng kiến sự đổ bộ của các ông lớn bất động sản trong phân khúc nhà liền thổ cao cấp. Mục đích đón đầu lượng chuyên gia nước ngoài đang sinh sống, làm việc trong các khu công nghiệp. Dự kiến, trong năm 2021, Bình Dương sẽ mở rộng thêm 8 khu công nghiệp, thu hút hơn 9 tỷ dòng vốn FDI và lượng chuyên gia nước ngoài tăng mạnh lên 63.000 người.

Khánh Anh