Bình Dương hướng đến mục tiêu trung tâm đô thị tầm quốc tế

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Tỉnh Bình Dương vừa nhận quyết định quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nêu rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Nơi đây sẽ là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và hệ thống đô thị cũng được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại, thông minh, bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường sinh thái được bảo vệ. Tỉnh cũng sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng xã hội phồn vinh, văn minh hiện đại; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Quyết định cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10% một năm, GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 15.800 USD. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030 có 64% tỷ trọng là ngành công nghiệp và xây dựng; ngành dịch vụ chiếm 28%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6%. Dân số đến năm 2030 đạt 4,04 triệu người. Trong đó, dân số chính thức 3,48 triệu người; dân số quy đổi 0,56 triệu người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 87%, có bằng cấp là 40%.

Mục tiêu của tỉnh Bình Dương là trở thành trung tâm đô thị mang tầm quốc tế vào năm 2050. Ảnh: Baobinhduong

Để đạt được các mục tiêu trên, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Bình Dương cần phối hợp với các chương trình phát triển của quốc gia, của vùng Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận thực hiện mở rộng kết nối về giao thông. Đặc biệt là các kết nối tới cảng biển (Cái Mép - Thị Vải, Cần Giờ), cảng hàng không quốc tế (Tân Sơn Nhất, Long Thành), cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài - Tây Ninh, Hoa Lư - Bình Phước). Tỉnh cũng cần đẩy mạnh hệ thống hạ tầng kết nối quốc tế để tăng cường vị thế, tham gia chuỗi sản xuất, dịch vụ toàn cầu, trở thành điểm đến ưa chuộng của doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ công nghiệp.

Thứ hai là chuyển đổi thành công mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu thông qua đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hiện đại. Tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ về quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, giảm chi phí sản xuất.

Thứ ba là đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài. Theo đó, tỉnh cần xây dựng nền tảng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gắn kết giữa nhà nước - nhà trường và doanh nghiệp. Hệ sinh thái khởi nguồn từ giáo dục phổ thông cần được xây dựng theo các mô hình, phương pháp giáo dục hiện đại, tiên tiến; môi trường học tập cấp phổ thông, đại học gắn liền với nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp và thị trường.

Cầu vượt ngã tư 550 hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần giải quyết ùn tắc ở cửa ngõ giữa TP Dĩ An và TP Thuận An. Ảnh: Baobinhduong

Thứ tư, phát triển xanh hóa nền kinh tế (sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, đô thị xanh, nông thôn xanh, môi trường...) nhờ sự dẫn dắt của khoa học và công nghệ để từ đó tạo dựng một nền kinh tế hài hòa giữa con người với tự nhiên và xã hội. Việc đầu tư thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường sinh thái, bền vững, phát triển hệ thống năng lượng tái tạo, tái chế rác và xử lý nước thải... cần được quan tâm sâu sát.

Thứ năm, phân vùng phát triển toàn tỉnh thành 3 khu vực không gian động lực. Khu vực 1 (thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An) thực hiện tái thiết, cải tạo đô thị; di dời các cơ sở sản xuất, công nghiệp lạc hậu, ô nhiễm môi trường lên phía Bắc của tỉnh. Sử dụng các dư địa không gian cho mô hình đô thị mới theo định hướng TOD và bổ sung các hạ tầng xã hội để đưa Thuận An, Dĩ An trở thành đô thị hiện đại, chất lượng sống cao;

Khu vực 2 ( thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát và huyện Bàu Bàng) phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, dịch vụ cộng đồng cấp Vùng và đô thị thông minh làm trụ cột cho tăng trưởng của tỉnh.

Khu vực 3 (các huyện Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng) hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, thu hút phát triển mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ sinh thái. Bảo tồn và phát triển các hành lang sinh thái sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính... tăng độ phủ xanh, phát triển năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển các khu đô thị, dịch vụ mới tại Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, tạo dư địa để từng bước tái phát triển khu vực đô thị hiện hữu, dịch chuyển các hoạt động logistics vùng lên khu vực dọc Vành đai 4 - vùng TP HCM ; phát triển mạng lưới giao thông công cộng vùng, tỉnh và đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

(Nguồn: Tỉnh Bình Dương)