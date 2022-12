Bình Dương dự kiến chi gần 470 tỷ đồng lắp camera

Công an Bình Dương đề xuất lắp hệ thống camera công nghệ cao trên các tuyến đường lớn với tổng kinh phí 469 tỷ đồng nhằm sớm phát hiện cháy, giám sát an ninh...

Dự án lắp 421 camera công nghệ cao trên các tuyến đường, giao lộ chính, khu dân cư, khu công nghiệp... nằm trong lộ trình vận hành Thành phố thông minh do UBND tỉnh Bình Dương giao ngành công an làm chủ đầu tư.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh Bình Dương sáng 7/12, Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết camera thuộc dự án không phải thiết bị thường như người dân lắp đặt, mà là camera công nghệ cao để phát hiện cháy, xử lý phạt nguội vi phạm giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Thượng tá Nguyễn Minh Thân thông tin về dự án camera tại buổi họp báo sáng 7/12. Ảnh: Phước Tuấn

Khi hệ thống báo cháy tầm cao (có thể phát hiện sự cố ở cự ly 6 km) được đưa vào khai thác, các vụ cháy lớn ở các công ty, nhà dân... đều được phát hiện sớm thông qua hệ thống camera và tổ trực sẽ thông báo để Cảnh sát chữa cháy chủ động điều xe đến hiện trường.

Đại diện Công an Bình Dương, cũng thông tin thêm ngoài camera, dự án còn có nhiều hạng mục khác để vận hành như: trung tâm điều hành, phần mềm quản lý lưu trữ hình ảnh, xây dựng các trụ thiết bị cứng, đường truyền, tủ điện... nên số tiền khái toán 469 tỷ "không quá cao bất thường". Đơn vị này vẫn đang phối hợp với các sở ngành khảo sát, hoàn thiện dự án để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, ngoài dự án đang giao công an tỉnh khảo sát, 7 địa phương cấp huyện trên địa bàn cũng triển khai lắp camera để quản lý an ninh, giao thông đô thị và chữa cháy. Sau đó, tất cả các hệ thống này sẽ tích hợp về trung tâm điều hành ở Công an tỉnh và Sở Giao thông vận tải.

