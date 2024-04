Bình Dương có nhiều thành phố nhất nước

Với việc lên thành phố, Bến Cát là thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương sau Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên.

Sáng 25/4, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Bến Cát.

TP Bến Cát rộng hơn 234 km2, dân số gần 364.600, gồm 7 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An. Địa phương giáp huyện Củ Chi, TP HCM.

Một góc thành phố Bến Cát ngày nay. Ảnh: Thái Hà

Từ vùng đất thuần nông, Bến Cát là địa phương có tốc độ nhanh về phát triển kinh tế, công nghiệp. Hiện nơi đây có 8 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.030 ha, một khu sản xuất tập trung với quy mô 47,7 ha. Đến năm 2022, có 692 dự án vốn đầu tư trong nước ở Bến Cát với tổng vốn 4.731 tỷ đồng...

Định hướng đến năm 2030, Bến Cát là đô thị công nghiệp - dịch vụ; đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông; có hệ thống giao thông phát triển mạnh, kết nối thông suốt với các đường trọng điểm, các khu công nghiệp, đô thị phía nam của tỉnh.

Vị trí 5 thành phố của tỉnh Bình Dương. Đồ họa: Đăng Hiếu

Theo Tổng cục Thống kê, Bình Dương (rộng 2.700 km2, dân số 2,7 triệu) là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước năm 2021 với 7,12 triệu đồng mỗi người mỗi tháng, gấp 1,8 lần mức bình quân chung cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 10% trên năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người hơn 15.700 USD. Ngoài 5 thành phố, tỉnh còn có 4 huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Dầu Tiếng.

Hiện, địa phương có 4 thành phố trực thuộc là Quảng Ninh, các tỉnh có ba thành phố là Đồng Tháp, Kiên Giang, Thái Nguyên.

Theo Nghị quyết 1211 của Quốc hội, thành phố trực thuộc tỉnh phải đáp ứng điều kiện: dân số hơn 150.000 người, dịch tích rộng hơn 150 km2, hơn 10 đơn vị hành chính trong đó từ 65% là phường, chủ động cân đối ngân sách, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,05 lần cả nước, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 80%...

Phước Tuấn