Bình Dương chấp thuận đầu tư dự án phức hợp cao tầng Thuận An

Bình DươngUBND tỉnh Bình Dương vừa chấp thuận đầu tư Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Quyết định số 2047 và 2048 ban hành ngày 11/8 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ với dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2.

Theo đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú được chấp thuận là nhà đầu tư dự án.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2. Ảnh: Hoà Phú

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 dự kiến được phát triển trên quỹ đất 18.146,7 m2. Nhà đầu tư được xây cao tối đa 39 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.133 căn hộ, với quy mô dân số hơn 3.800 người. Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 diện tích 26.530,7 m2; cao tối đa 39 tầng. Dự án cung cấp khoảng 3.500 căn hộ và 17 căn nhà ở liên kề, cao tối đa 5 tầng; với quy mô dân số gần 4.000 người.

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 được kỳ vọng là dự án trọng điểm của tỉnh Bình Dương thời gian tới, cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nhà ở tăng cao tại khu vực.

Theo báo cáo quý II của DKRA, tại khu vực TP HCM và các vùng phụ cận, Bình Dương tiếp tục là địa phương dẫn đầu khi chiếm 79% tổng nguồn cung và 87,6% tổng lượng tiêu thụ mới. Tỷ trọng phân khúc căn hộ hạng C gia tăng đáng kể, chiếm 39% nguồn cung mới toàn thị trường, phân bổ chủ yếu tại 3 thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương là Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một.

Hoài Phong