Bình thủy điện Toshiba PLK-30FL dung tích 3 lít, có đế xoay. Khi chọn chế độ hẹn giờ, nhiệt độ sẽ chuyển từ 60, 85 hoặc 98 độ C (tùy chọn) về nhiệt độ giữ ấm 60 độ C. Nước trong bình sẽ sôi trở lại và trở về nhiệt độ ban đầu sau 6 giờ, giúp tiết kiệm điện năng. Bình tự động khoá nút nhấn bơm sau khi rót nước 5 giây. Bảng điều khiển bằng nút bấm điện tử cùng màn hình LCD hiển thị to, rõ kèm đèn báo, dễ dàng thao tác. Sản phẩm có giá 1,99 triệu đồng, giảm 37% so với giá gốc.