'Bình Định ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội'

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết AI đang được sử dụng trong quản lý đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả quản lý.

Ngày 18/8, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức hội nghị "Chiến lược phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng". Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, và an ninh mạng là những yếu tố then chốt để Bình Định hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thảo Chi

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra mục tiêu phát triển Bình Định trở thành một trung tâm kinh tế mạnh, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. "Đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định", ông Dũng nói.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã bắt đầu áp dụng AI trong nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, và y tế, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí và tăng cường hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, theo lãnh đạo tỉnh, để AI thực sự trở thành động lực phát triển, tỉnh cần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ với hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Bên cạnh đó, Bình Định đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao năng lực an ninh mạng, nhưng để đối phó với các thách thức ngày càng tăng, tỉnh cần hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia và tổ chức quốc tế, cập nhật các giải pháp tiên tiến, tạo ra môi trường số an toàn, đáng tin cậy, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Với ngành công nghiệp bán dẫn, Bình Định cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, đầu tư vào hạ tầng công nghệ, và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, khẳng định Bình Định đã có những bước tiến đáng kể trong việc đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với sự đồng hành của FPT, tỉnh đang nắm trong tay cơ hội phát triển vượt bậc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong việc xây dựng nguồn nhân lực AI chất lượng cao.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ không chỉ dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng mà còn phải đảm bảo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ hoạt động và phát triển. Bình Định cam kết sẽ đồng tâm hiệp lực để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Thảo Chi

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chú trọng phát triển công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng, coi đây là nền tảng vững chắc để tạo ra một môi trường số an toàn và đáng tin cậy, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh cũng sẽ thành lập các ban chỉ đạo, ban điều hành để triển khai các dự án cụ thể, xây dựng và hoàn thiện đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI, và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030, với các cuộc họp định kỳ để rà soát và đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

"Bình Định quyết tâm trở thành trung tâm công nghệ cao của khu vực miền Trung, góp phần nâng cao vị thế và phát triển bền vững của tỉnh", ông Tuấn nói.

UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FPT và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, AI và an ninh mạng của tỉnh giai đoạn 2025-2030. Ảnh: Thảo Chi

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn FPT và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại tỉnh giai đoạn 2025-2030. Thỏa thuận này là nền tảng quan trọng để huy động nguồn lực, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển, và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần giúp Bình Định đạt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực.

Sáng cùng ngày, Bình Định đã khởi công dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ do do Liên danh FPT Quy Nhơn bao gồm ba đơn vị: Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT làm chủ đầu tư. Dự án bao gồm Trung tâm AI, khu giáo dục và đào tạo, và khu đô thị phụ trợ, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao và phát triển công nghệ cao.

Thảo Chi