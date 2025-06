Bình Định thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục với Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet, cam kết đồng hành, tạo điều kiện cho các dự án khoa học, giáo dục do Pháp hỗ trợ.

Sáng 29/6, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, nhân chuyến tham dự Hội nghị quốc tế "Từ Mekong đến Đại dương" tổ chức tại Trung tâm ICISE, thành phố Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UNND tỉnh Bình Định

Tại buổi tiếp, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những lĩnh vực được xác định là mũi nhọn phát triển. Bình Định là một trong những địa phương chủ động thực hiện chủ trương này với nhiều bước đi cụ thể, đặc biệt trong việc thu hút nguồn lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao vai trò của Pháp trong quá trình này, thông qua nhiều chương trình hợp tác hiệu quả. Trong đó nổi bật là Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) - mô hình hợp tác khoa học tiêu biểu, kết nối sâu rộng với giới khoa học Pháp và toàn cầu.

"ICISE đã trở thành nơi gặp gỡ thường niên của giới khoa học quốc tế, tổ chức hàng trăm hội thảo, hội nghị khoa học uy tín. Nhiều giáo sư đạt giải Nobel, giải Fields đã đến làm việc tại đây, mở ra cơ hội lớn cho giới nghiên cứu và sinh viên Việt Nam", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, Bình Định đang tích cực hỗ trợ ICISE về nguồn lực và chính sách để trung tâm triển khai các dự án nghiên cứu mũi nhọn, tạo nền tảng cho phát triển khoa học chuyên sâu và thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững.

Thời gian tới, tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các dự án do phía Pháp hỗ trợ sớm triển khai, như: Trạm quan trắc biển - hải dương học do Bộ Ngoại giao Pháp tài trợ, đặt văn phòng tại ICISE; hay dự án SVOM - trạm thu tín hiệu vệ tinh phục vụ nghiên cứu thiên văn do Cơ quan Vũ trụ Pháp (CNES) phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn phía Pháp tiếp tục kết nối các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu để tăng cường hợp tác toàn diện với Bình Định trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón các đối tác Pháp đến tìm hiểu, đầu tư và phát triển lâu dài tại Bình Định", ông Tuấn khẳng định.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UNND tỉnh Bình Định

Đại sứ Olivier Brochet đánh giá cao vai trò và tiềm năng của Bình Định trong phát triển khoa học công nghệ khu vực miền Trung. Ông cho rằng, Trung tâm ICISE là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục.

Hội nghị quốc tế "Từ Mekong đến Đại dương: kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFranceEducation", tổ chức tại ICISE từ ngày 28 đến 30/6 là một ví dụ tiêu biểu cho tiềm năng hợp tác giáo dục song phương. Sự kiện quy tụ học sinh, giáo viên các trường trung học giảng dạy tiếng Pháp trong khu vực, với nhiều hoạt động trao đổi, trải nghiệm liên văn hóa.

Đại sứ cũng thông tin, các dự án hợp tác đang được triển khai tại Bình Định sẽ được phía Pháp tiếp tục thúc đẩy, trong đó có việc kết nối ICISE vào các mạng lưới nghiên cứu toàn cầu, đặc biệt về thiên văn học, biển và biến đổi khí hậu. Ông Brochet cam kết sẽ vận động các tổ chức, viện nghiên cứu, doanh nghiệp Pháp đồng hành cùng địa phương trong các sáng kiến tương lai.

Ngoài Bình Định, Đại sứ Olivier Brochet cho biết sẽ hỗ trợ cả tỉnh Gia Lai - vừa được chia tách và chính thức hoạt động từ ngày 1/7 - trong việc triển khai các dự án hợp tác đã ký kết trước đó.

Thế Đan