Bình ĐịnhThay thủ môn để bắt luân lưu, nhưng Bình Định thua đúng phút cuối hiệp hai trận gặp Long An ở vòng loại Cup Quốc gia chiều 24/4.

Bình Định thua sau khi thay thủ môn bắt luân lưu Bàn thua phút cuối khiến Bình Định bị đội hạng Nhất - Long An - loại khỏi Cup Quốc gia.

Phút đá bù thứ hai hiệp hai, khi tỷ số là 1-1, HLV Nguyễn Đức Thắng đưa thủ môn Vũ Tuyên Quang vào thay Trần Đình Minh Hoàng. Dự trước tình hình phải đá luân lưu, nhưng Bình Định vẫn đẩy cao đội hình và chơi lấn sân. Nhưng một phút sau, họ bị mất bóng phản công. Phan Nhật Thanh Long phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt, khi thủ môn Tuyên Quang đã băng ra xa cấm địa. Thanh Long dễ dàng sút qua người thủ môn để ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách Long An.

Trận này Bình Định mở tỷ số ở phút 55 nhờ cú đánh đầu của trung vệ Đinh Tiến Thành. Chủ nhà sau đó ép sân, nhưng lại bất ngờ bị gỡ hoà bởi Long An phản công ở phút 67. Hà Vũ Em tạt bóng cho Cù Nguyễn Khánh ập vào sút tinh thế về góc xa hạ gục thủ môn Minh Hoàng. Long An vào vòng 1/8 gặp Than Quảng Ninh.

Việc thay thủ môn để bắt luân lưu cũng không đem lại may mắn cho Bình Phước, khi họ làm khách trên sân Hải Phòng cũng ở vòng loại Cup Quốc gia hôm 24/4. Phút 89, khi tỷ số là 0-0, HLV Phạm Công Lộc thay thủ môn Huỳnh Văn Huyền bằng Nguyễn Đình Triệu. Bình Phước bảo toàn được tỷ số để vào đá luân lưu.

Thủ môn Đình Triệu vào sân và đẩy được cú sút luân lưu của Lê Mạnh Dũng, giúp Bình Phước dẫn 3-2. Nhưng, hai cú sút sau đó của cầu thủ Bình Phước đều không vào lưới, khiến đội khách bị loại. Hải Phòng - sau khi vừa thay chủ tịch - vào vòng 1/8 gặp Viettel.

Lịch đấu vòng 1/8 Cup Quốc gia chưa được công bố. Ngoài Bình Định, những đại diện khác của V-League đã bị loại là Bình Dương, Sài Gòn, Thanh Hoá và SLNA.

Xuân Bình