Bình Định tái định cư cho người dân vùng núi lở

Tỉnh sẽ xây khu tái định cư cho 78 hộ dân ở huyện miền núi An Lão, di dời người dân khỏi vùng núi lở.

Ngày 2/12, UBND Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong, xã An Hòa, huyện An Lão nhằm di dời các hộ nằm trong khu vực bị sạt lở đất do thiên tai, ổn định đời sống người dân.

Sạt lở ở huyện miền núi An Lão cuối tháng 11 vừa qua. Ảnh: Nghĩa Bình

Dự án rộng khoảng hơn 4 ha, trong đó diện tích tái định cư cho 78 hộ dân là hơn 1,7 ha bao gồm: các hạng mục san nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp điện chiếu sáng, cây xanh.

Dự án do UBND huyện An Lão làm chủ đầu tư. Tổng vốn gần 45 tỷ đồng trong đó 38,5 tỷ đồng là ngân sách tỉnh, còn lại là ngân sách huyện. Thời gian thực hiện 2025-2027.

Trước đó, từ ngày 23 đến 24/11, huyện miền núi An Lão mưa lớn, 8 khu vực bị sạt lở với tổng khối lượng đất đá sạt lở hơn 1.500 m3, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Phạm Linh