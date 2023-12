Bình Định quy hoạch mới đô thị 4.000 ha

Xã An Hòa, huyện An Lão sẽ được quy hoạch mới để đảm bảo tiêu chí đô thị loại V, phục vụ thương mại dịch vụ, theo tầm nhìn đến năm 2035.

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Định cho biết toàn bộ 4.115 hecta địa giới hành chính của xã An Hòa sẽ được quy hoạch mới với mục tiêu đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại V. An Hòa sẽ là nơi phát triển đô thị thương mại dịch vụ. Tỉnh cũng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu số hướng tới mô hình đô thị thông minh. Quy mô dân số của An Hòa hiện trạng khoảng 10.549 người. Dự báo đến năm 2035 khu vực này có 12.553 người.

Đồ án quy hoạch chi tiết đô thị An Hòa hoàn thành trong năm 2024. Trong đó, tỉnh cho biết sẽ phân tích kỹ các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, dân số, lao động để có quy hoạch tối ưu. Không gian đô thị dự kiến gồm nhiều khu chức năng như khu chỉnh trang, cải tạo, xây dựng mới, khu dự trữ phát triển, các khu thương mại, công viên cây xanh, không gian mở của đô thị.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch bao gồm các mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, các công trình về nước sạch, chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, xử lý rác thải, nghĩa trang,...

An Hòa là xã phía Đông huyện An Lão, cách trung tâm huyện 6 km, cách thị xã Hoài Nhơn khoảng 32 km thông qua tuyến đường ĐT 629, cách thành phố Quy Nhơn 120 km. Toàn xã khoảng 1.000 hộ hoạt động kinh doanh, cụm công nghiệp, các lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Năm 2021, xã này được công nhận là đô thị loại V nhưng phát triển chưa hết tiềm năng.

Một góc huyện An Lão, Bình ĐỊnh. Ảnh: Nguyễn Phan Dũng Nhân

Theo UBND tỉnh, việc phát triển đô thị phù hợp với thực tiễn và các chương trình, định hướng của quốc gia, của tỉnh, tạo động lực để xã An Hòa phát triển nhanh, bền vững hơn. Xã cũng tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của huyện An Lão, thúc đẩy sự phát triển của các vùng phụ cận.

An Lão là huyện miền núi của tỉnh Bình Định. Dân cư của huyện chủ yếu là người dân tộc Kinh, Hre và Ba-na, sống dựa vào nông nghiệp. Ngoài đô thị An Hòa, huyện này còn có thị trấn An Lão đóng vai trò trung tâm kinh tế. Một xã khác là An Toàn được xem là nơi có tiềm năng phát triển du lịch với cảnh quan đẹp, hùng vĩ.

Toàn tỉnh Bình Định có 17 đô thị loại V, bao gồm Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tăng Bạt Hổ, Phù Mỹ, Tuy Phước, Diêu Trì, Phước Lộc, Bình Dương, Ngô Mây, Mỹ Chánh, Cát Tiến, Phước Hòa, Phước Sơn, An Hòa, Cát Khánh, Canh Vinh, Mỹ Thành. Quy Nhơn là đô thị loại I duy nhất của tỉnh.

Hoài Phương