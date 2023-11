Bịnh Định lập Hiệp hội Văn hóa ẩm thực

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Bình Định có vai trò xây dựng, phát triển, quảng bá giá trị văn hóa, ẩm thực, ra mắt ngày 31/10.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Định có tổ chức chuyên biệt trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực. Mục tiêu chung của tổ chức này là xây dựng, phát triển, giữ gìn, tôn vinh giá trị, bản sắc văn hóa ẩm thực Bình Định. Hiệp hội cũng chịu trách nhiệm quảng bá văn hóa ẩm thực địa phương ra trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, tổ chức được định hướng là nơi các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Toàn cảnh buổi đại hội ra mắt Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Bình Định. Ảnh: Cổng thông tin Bình Định

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Bình Định là nơi sáng tạo, hội tụ và lan tỏa nhiều giá trị văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. Nhiều món ăn của tỉnh đã nổi tiếng và làm hài lòng du khách trong và ngoài nước như bánh hỏi cháo lòng, chả cá, bún rạm, bún tôm, chả ram tôm đất, rượu Bàu Đá, tré, bánh xèo tôm nhảy,...

Ẩm thực là yếu tố quan trọng đóng góp chung cho sự phát triển du lịch của Bình Định. Lãnh đạo địa phương cho rằng tỉnh trở thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện với du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, tổng lượng khách du lịch 9 tháng năm 2023 ước đạt 4,3 triệu, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu ước đạt 14.528 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2022. Ngành du lịch đóng góp 17,98% vào GRDP và có xu hướng tăng dần.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cho rằng việc khai thác giá trị văn hóa ẩm thực Bình Định để trở thành sản phẩm du lịch hiện nay còn mang tính tự phát, thiếu cách làm bài bản, chuyên nghiệp, nên giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao, chưa thực sự hấp dẫn, thu hút đối với khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế...

Vì vậy, việc thành lập hiệp hội tập hợp những nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia, người yêu ẩm thực được ông Giang kỳ vọng sẽ khắc phục những hạn chế, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, văn hóa ẩm thực độc đáo, mang phong vị riêng của địa phương là điểm nhấn quan trọng để thu hút du khách.

Bánh xèo tôm, mực tại Quy Nhơn. Ảnh: Phạm Linh

Đại diện Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam dịp này cũng vinh danh 4 món ăn của Bình Đình là rượu Bàu Đá, nem chợ Huyện, bánh ít lá gai, chả ram tôm đất. Đây là những món ăn đặc trưng được người dân bản địa và các du khách yêu thích, nằm trong danh sách 121 đặc sản tiêu biểu của Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam chọn ra.

Hoài Phương