Bình Định kiến nghị lập TP An Nhơn

Tỉnh Bình Định muốn nâng cấp thị xã An Nhơn với diện tích 244 km2 và 180.000 người lên thành phố với chức năng là đô thị kết nối miền Trung và Tây Nguyên.

Chủ trương xin thành lập TP An Nhơn được đề cập trong công văn gửi Bộ Nội vụ của UBND tỉnh Bình Định ngày 7/12. Thị xã An Nhơn cách TP Quy Nhơn gần 20 km về phía tây bắc, được thành lập năm 2011, hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã.

Thị xã An Nhơn. Ảnh: Google Earth

Theo UBND Bình Định, An Nhơn đang là đô thị vệ tinh của TP Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Thị xã được đánh giá có hệ thống giao thông rất thuận lợi, với quốc lộ 1, quốc lộ 19 và đường sắt Bắc - Nam. Nơi đây cũng có dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) đi qua.

Về kinh tế, 5 năm gần đây, An Nhơn tăng trưởng bình quân hàng năm trên 15%. 10 năm qua, tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng từ 62,5% lên gần 88%; thu ngân sách tăng từ 158 tỷ đồng một năm lên 1.022 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần, từ hơn 20 triệu đồng lên gần 60 triệu đồng. Địa phương này cũng là nơi nổi tiếng trên cả nước với nghề trồng mai với diện tích 145 ha, gần 1.500 hộ.

Về văn hóa, thị xã An Nhơn có thành Hoàng Đế (thành Đồ Bàn) từng là kinh đô của vương triều Champa thế kỷ 11-15 và kinh đô của vương triều Tây Sơn thời Nguyễn Nhạc.

Thị xã An Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Dũng

Để nâng cấp An Nhơn lên thành phố, tỉnh Bình Định muốn lập thêm 6 phường dựa trên 6 xã hiện hữu. TP An Nhơn sau khi thành lập sẽ có 11 phường, gồm: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu và Nhơn Phong; và 4 xã: Nhơn Hạnh, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ, Nhơn Tân. Bình Định khi đó sẽ có hai thành phố là Quy Nhơn và An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn và 8 huyện.

Hiện lộ trình cụ thể để An Nhơn thành thành phố chưa được xác định vì phải chờ chủ trương được Bộ Nội vụ thông qua.

Nằm ở duyên hải miền Trung, Bình Định rộng 6.851 km2, dân số hơn 1,5 triệu. Tỉnh có bề dày lịch sử với nhiều di tích Chăm và quê hương của vua Quang Trung.

Phạm Linh