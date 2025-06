Bình Định bồi dưỡng chuyển đổi số cho 34.000 cán bộ

UBND tỉnh Bình Định khai mạc khóa bồi dưỡng chuyển đổi số và kỹ năng số cho hơn 34.000 cán bộ, công chức, viên chức trên toàn tỉnh, kéo dài từ nay đến 24/6.

Chương trình nhằm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh đây là hoạt động quan trọng trong lộ trình thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, tỉnh tổ chức 343 lớp học, trong đó có 96 lớp trực tiếp dành cho gần 9.900 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và công an các cấp; 247 lớp trực tuyến cho gần 25.000 học viên là viên chức ngành giáo dục và y tế. Mỗi lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày, tại Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn.

Nội dung chương trình do Trường Đại học Quy Nhơn biên soạn gồm ba nhóm chính: kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, an toàn thông tin cơ bản, ứng dụng công nghệ số cơ bản trong công việc. Chương trình hướng đến trang bị cho cán bộ nhận thức đúng đắn, khả năng sử dụng các công cụ số hiệu quả, đảm bảo an toàn thông tin và thích ứng với môi trường làm việc công nghệ cao. Cuối khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra trên máy tính và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu đạt yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định

Thông qua các lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức có thể tìm kiếm thông tin, giao tiếp, xử lý công việc trên môi trường mạng an toàn và sử dụng thành thạo các nền tảng số của chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; xây dựng tư duy đổi mới sáng tạo và phong cách làm việc thích ứng với công nghệ của cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, không làm việc riêng trong thời gian bồi dưỡng, chủ động trao đổi với giảng viên và áp dụng hiệu quả kiến thức vào công việc. Các giảng viên được đề nghị tăng cường tương tác và thực hành để học viên có thể ứng dụng ngay tại lớp học.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn chủ động trong công tác bố trí cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tài liệu bồi dưỡng, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai công tác bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương được yêu cầu tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đầy đủ và nghiêm túc trong toàn bộ khóa học.

Ngọc Minh