Bình Định bàn cơ hội mở rộng hợp tác New Zealand

Bình ĐịnhChủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tiếp Phó đại sứ New Zealand tại Việt Nam Rebecca Wood, bàn về thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực, ngày 10/6.

Bà Rebecca Wood đến thăm và làm việc tại Bình Định trong khuôn khổ chuyến công tác đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Cùng đi có đoàn công tác từ Đại sứ quán New Zealand; phía tỉnh Bình Định có lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, New Zealand là đối tác hợp tác hiệu quả của tỉnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại... Trong đó, nổi bật là sự thành công của dự án Rau an toàn Bình Định đã giúp cải thiện sinh kế bền vững cho nông dân, nâng cao an toàn thực phẩm và góp phần bảo vệ môi trường. Dự án cũng mở ra hướng phát triển mới cho các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, các chương trình hỗ trợ chuyên môn do Chính phủ New Zealand thông qua Tổ chức Ủy thác Y tế New Zealand - Việt Nam triển khai tại Bình Định đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các kỹ thuật chuyên sâu về nhi sơ sinh, huyết học, phẫu thuật chỉnh hình được chuyển giao, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Phó Đại sứ Rebecca Wood tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy các chương trình hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác. Ông cũng đề xuất Đại sứ quán New Zealand kết nối các doanh nghiệp đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho bà Rebecca Wood, Phó đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định

Đáp lời, bà Rebecca Wood bày tỏ ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên và sự phát triển năng động của Bình Định. Bà cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi quan hệ Việt Nam - New Zealand vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 2, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Phó Đại sứ cam kết sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực trong nhiệm kỳ, nhất là những dự án liên quan đến y tế, giáo dục, nông nghiệp bền vững và giao lưu cấp địa phương.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm và cùng Phó Đại sứ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự.

Thế Đan