Bình chọn loa Bluetooth được yêu thích nhất

Độc giả có thể bình chọn cho một trong 9 mẫu loa Bluetooth mà mình yêu thích trong danh sách đề cử Sản phẩm tôi yêu tuần thứ nhất.

Loa Bluetooth được yêu thích nhất là chủ đề bình chọn đầu tiên, diễn ra từ 12h ngày 18/7 đến 12h ngày 28/7, của chương trình Sản phẩm tôi yêu. Các mẫu loa không dây xuất hiện trong danh sách đều có thiết kế di động, thuận tiện mang theo, nổi bật về công nghệ, tính năng. Nhiều model được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng âm thanh, hiệu năng và giá bán.

Astell & Kern Acro BE100

Mẫu loa của thương hiệu âm thanh cao cấp Astell & Kern (Hàn Quốc) có thiết kế hiệu ứng ánh sáng và đổ bóng độc đáo và kết nối Bluetooth 5.0. Acro BE100 đi kèm bộ chuyển đổi kỹ thuật số chất lượng cao giúp mang lại hiệu suất âm thanh có độ chi tiết cao. Sản phầm có công suất 55 W, có mức giá khoảng 9,2 triệu đồng.

Audio Pro Addon C10 MKII

C10 MKII là bản cải tiến của C10 được Audio Pro (Thụy Điển) tung ra năm ngoái. Sản phẩm được What HiFi bình chọn là mẫu loa không dây hay nhất năm 2021 nhờ nhiều ưu điểm, nổi bật là khả năng giải mã toàn vẹn chất lượng nhạc lossless thông qua kết nối Wi-Fi và AirPlay 2, cho âm thanh tách bạch, chi tiết và dải trầm mạnh mẽ. Sản phẩm có kết cấu hai củ loa công suất đến 80 W, giá 13,5 triệu đồng.

Bose Soundlink Flex

Mẫu loa từ thương hiệu âm thanh quen thuộc Bose (Mỹ) có giá 3,5 triệu đồng, với thiết kế nhỏ gọn cùng ba màu xanh, trắng, đen. Mặt ngoài silicon và lưới tản nhiệt bằng sơn tĩnh điện cùng móc treo tiện dụng. Soundlink Flex tích hợp micro cùng công nghệ tối ưu hóa âm thanh PositionIQ, khả năng kết nối đa loa và thời gian sử dụng 12 giờ. Ưu điểm của sản phẩm là chuẩn chống bụi và chống nước IP67, khả năng nổi khi rơi xuống nước.

Jays S Living Flex

Sản phẩm của Jays (Thụy Điển) trang bị pin và chuẩn kháng nước IPX4 cùng thiết kế nhỏ gọn dễ mang đi. Thiết bị có kết nối Bluetooth 5.0 và thời gian sử dụng 6 tiếng liên tục không cần sạc pin. Loa còn có thể kết nối đa loa giữa các phòng với nhau cho âm thanh xuyên suốt thông qua ứng dụng riêng. S Living Flex có giá 5,5 triệu đồng.

JBL Flip 6

Sản phẩm của JBL có thiết kế thon dài, dễ cầm tay cùng hệ thống âm thanh mạnh mẽ và công nghệ Bluetooth 5.1 giúp tối ưu trải nghiệm cho người dùng. Loa sử dụng công nghệ chống bụi, chống nước IP67 phù hợp nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Flip 6 có công suất 30 W cho âm thanh sống động, thời gian sử dụng lên đến 12 tiếng. Sản phẩm có 9 màu sắc đa dạng, giá 3 triệu đồng.

Marshall Emberton 2

Loa của Marshall có thiết kế cổ điển quen thuộc, vỏ loa làm từ 50% nguyên liệu tái chế. Sản phẩm được trang bị khả năng chống bụi bẩn, chống nước và kết nối qua hệ thống Bluetooth 5.1 giúp nâng trải nghiệm người dùng.

Emberton 2 sở hữu công nghệ âm thanh True Stereophonic cho âm thanh 360 độ cùng khả năng sạc nhanh trong 20 phút và thời gian sử dụng 30 tiếng. Loa có ba màu đen, kem và đen kết hợp vàng đồng, công suất tới 20 W, giá 5 triệu đồng.

Monster S320 Superstar

Mẫu loa của thương hiệu Monster (Mỹ) có khả năng chống nước IPX7, chống va đập, có thể ngâm dưới nước, bùn, cát. S320 Superstar cho thời gian sử dụng khá dài với 32 tiếng cùng dải tần số lớn giúp người dùng thoải mái tham gia các hoạt động. Dù vậy, sản phẩm chỉ được trang bị Bluetooth 4.2 không quá mới. Giá của loa là 2 triệu đồng.

Revo SuperConnect

Sản phẩm của Revo (Anh) có dáng cổ điển như một chiếc radio nhưng chứa nhiều công nghệ, như khả năng kết nối không dây giữa các phòng với nhau giúp truyền tải âm nhạc sống động. Bên cạnh đó, SuperConnect có tính năng cơ bản của thiết bị thu phát radio, trang bị công nghệ chống nước, chống bụi và được điều khiển thông qua ứng dụng UNDOK. Sản phẩm có giá 8 triệu đồng.

Sumico On The Go 15

Loa Sumico - thương hiệu âm thanh karaoke Việt Nam - được thiết kế như một mẫu loa "kẹo kéo", hỗ trợ Bluetooth 5.0 APTx kèm hai microphone không dây và công suất 300 W. Sản phẩm cho thời gian sử dụng 6-8 tiếng, khả năng chống bụi, chống nước hiện đại.

On The Go 15 được trang bị hệ thống loa chất lượng kèm các công nghệ hỗ trợ, giúp người dùng trải nghiệm âm thanh sống động với giá khoảng 12 triệu đồng.

Tham gia bình chọn Loa Bluetooth được yêu thích nhất

Độc giả bình chọn nhanh, chính xác nhất mẫu loa Bluetooth được yêu thích và dự đoán gần đúng nhất số người có cùng đáp án sẽ nhận được phần quà là máy lọc không khí Casper AP-250MAH.

Sản phẩm tôi yêu là chương trình bình chọn thường niên, diễn ra bên lề Tech Awards do VnExpress tổ chức. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 18/7 đến 4/11 với 8 số bình chọn, mỗi số kéo dài 10 ngày. Sản phẩm đoạt giải sẽ dựa trên số lượt bình chọn của độc giả và được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2023 tại TP HCM.

