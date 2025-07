Bình An - từ trai ngoan tới đểu cáng trên màn ảnh

Diễn viên Bình An hóa thân chàng trai phụ tình người yêu, công tử ăn chơi, sa đọa trên truyền hình, khác các vai hiền lành trước đây.

Diễn viên được chú ý khi vào vai ''khách VIP'' - tình trẻ của Lan Anh (Lương Thu Trang) trong series Dịu dàng màu nắng, lên sóng từ tháng 6. Nhân vật của Bình An không có tên, chỉ xuất hiện 10 phân đoạn, song là nguyên nhân khiến gia đình Lan Anh và Bắc (Duy Hưng) tan vỡ.

Tạo hình của Bình An trong ''Dịu dàng màu nắng''. Tác phẩm do Bùi Quốc Việt đạo diễn, khai thác đề tài đời sống công nhân ở đô thị. Ảnh: VFC

Ở tập 31 lên sóng tối 15/7, ''khách VIP'' tìm đến nhà trọ của Lan Anh, liên tục uy hiếp, ép cô phải gặp riêng. Đạt được mục đích, anh ra yêu cầu muốn Lan Anh tiếp tục mối quan hệ như xưa. Không được chấp thuận, anh dọa phát tán video nhạy cảm của cô. Bị Lan Anh tát, anh nổi điên, lao vào đánh cô.

Trên fanpage tổng hợp các trích đoạn phim của VFC, phân đoạn nhận nhiều thảo luận của người xem. Đa số khán giả nhận xét Bình An diễn tròn vai, thể hiện qua cái nhếch mép, ánh mắt, nụ cười đểu cáng.

Trước phản ứng của người xem, Bình An nói không chuẩn bị tâm lý nhiều bởi đã trải qua đủ vai tốt, xấu trong gần 10 năm làm nghề. Diễn viên vui khi lột tả đúng tính cách nhân vật, khiến khán giả ghét, hoàn thành nhiệm vụ đạo diễn giao.

Bình An trong trích phim 'Dịu dàng màu nắng' Cảnh Lan Anh bị tình trẻ quấy rối. Video: VTV Go

Những năm gần đây, Bình An ghi dấu ấn với hình tượng ''trai đểu''. Tham gia series Gara hạnh phúc (2022), anh bị ''ném đá'' khi đảm nhận vai Quân. Nhân vật bề ngoài chu đáo, chung thủy với Sơn Ca (Quỳnh Kool) nhưng sau lưng phản bội cô, chủ động tiếp cận, cặp kè Cẩm Khê (Diễm Hương) - sếp lớn ở công ty - để thăng tiến.

Diễn viên nói lường trước được phản ứng khán giả, song buồn khi đọc những bình luận khiếm nhã về cuộc sống riêng. Anh từng nhận nhiều tin nhắn như: ''Trên phim đóng trai bao, chắc ngoài đời cũng vậy". Trên trang cá nhân, Bình An từng viết: ''Phim là phim, đời là đời. Các bạn đừng vì một vai diễn mà phán xét cả cuộc đời mình như vậy''.

Bình An trong trích phim 'Biệt dược đen' Phân đoạn Quân bị Sơn Ca phát hiện ngoại tình. Video: VTV Go

Trong Đừng làm mẹ cáu, anh hóa thân Khôi - nhiếp ảnh gia đào hoa, mang lối sống phóng khoáng. Anh kết hôn Vy (Quỳnh Lương) vì có con ngoài ý muốn. Ban đầu, do hôn nhân không tình yêu, Khôi vẫn tự do cặp kè nhiều cô gái, giữ thói trăng hoa lúc còn độc thân. Khi vào vai, Bình An để râu, ngoại hình bóng bẩy nhằm nổi bật vẻ chơi bời của Khôi.

Với phim hình sự Biệt dược đen, Bình An đóng Long - công tử nhà giàu thuộc nhóm Cityboys, gồm những thanh niên ăn chơi, sa đà vào các tệ nạn xã hội. Đằng sau vẻ thư sinh của Long là một sát nhân máu lạnh, có tâm lý lệch lạc. Thời sinh viên, anh từng ra tay hại nhân tình của bố. Sau này, Long cũng áp dụng thủ đoạn tương tự với Vương (Tuấn Anh) - một người bạn trong Cityboys.

Khác vai diễn trong phim, ngoài đời, Bình An từng nói không thích đi bar hay uống rượu bia. Anh tìm hiểu, quan sát đời sống, nghiên cứu kịch bản để phân tích tâm lý nhân vật. Bình An nhận định Long là ''thử thách hạng nặng'', song anh vui vì được thể hiện một nhân vật có nhiều đất diễn, được khán giả ghi nhận năng lực.

Bình An trong trích phim 'Biệt dược đen' Cảnh Long thừa nhận sát hại người tình của bố bằng ''nước khoái''. Video: VTV Giải trí

Diễn viên cho biết chỉ vài năm nay, anh mới nhận những vai đểu cáng, do trưởng thành hơn trong diễn xuất. Từ năm 2014 đến 2017, diễn viên chuyên thể hiện các nhân vật hiền lành, nhu nhược hoặc bị cướp người yêu. Khi đóng những vai cá tính, anh hứng thú hơn bởi bản thân được tìm tòi điều mới, không còn đi theo lối mòn.

Xuất thân là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Bình An không ngại hình tượng nào, dù là nhân vật có tính cách biến thái. ''Tôi hạnh phúc khi được làm nghề mỗi ngày, để khán giả thấy mình đang cố gắng qua từng vai diễn'', anh nói. Trong bộ phim lên sóng tháng 11, Bình An sẽ thể hiện một vai được anh nhận định ''đểu nhất từ trước đến nay''.

Bình An 32 tuổi, có gương mặt sáng, chiều cao 1,82 m. Anh từng tham gia nhiều phim như Zippo, Mù tạt và em, Ngược chiều nước mắt, Tình khúc Bạch Dương, Đi qua mùa hạ, Chạy trốn thanh xuân, Mối tình đầu của tôi, Yêu hơn cả bầu trời, Mặt nạ gương. Năm 2022, diễn viên kết hôn Á hậu Bùi Phương Nga, 26 tuổi, sau bốn năm yêu. Trước đó một năm, cặp sao đóng chung phân đoạn nhỏ ở series 11 tháng 5 ngày.

Phương Linh