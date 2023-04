BingGo Leaders vào top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 (ASEAN Brands Award) nhờ quá trình nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho trẻ 3-13 tuổi.

Đồng thời, đơn vị được đánh giá cao mô hình đào tạo và công tác xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Thương hiệu mạnh ASEAN (ASEAN Strong Brands Award) là giải thưởng thường niên tôn vinh các thương hiệu Việt, có ảnh hưởng đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, đồng thời, quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến người tiêu dùng. Giải thưởng do Hiệp hội thông tin công nghiệp châu Á (AIPA), Trung tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á cùng Công ty cổ phần Tư vấn và Truyền thông Đất Việt phối hợp tổ chức.

Đại diện BingGo Leaders nhận giải thưởng. Ảnh: BingGo Leaders

Theo đại diện BingGo Leaders, trong thời kỳ hội nhập quốc tế, để trở thành công dân toàn cầu, trẻ cần tiếp thu ngôn ngữ mới tự nhiên và hiệu quả bằng cách khơi gợi hứng thú học hỏi. Theo đó, BingGo Leaders ra đời với mong muốn đồng hành cùng trẻ trên hành trình làm chủ ngoại ngữ.

"Chúng tôi xây dựng hệ sinh thái giáo dục tiếng Anh theo phương châm đặt người học làm trung tâm, giúp thế hệ mầm non trở thành những 'viên ngọc' sáng, tài giỏi", vị đại diện nói thêm.

BingGo Leaders ứng dụng nguyên lý học tự nhiên, dựa trên cơ chế hình thành tư duy để trẻ tự tin giao tiếp ngoại ngữ thông qua các phương pháp giảng dạy hiện đại như: TPR (phản xạ toàn thân), PBL (học thông qua dự án), ELC (học bằng trải nghiệm)... Đồng thời, trung tâm xây dựng lộ trình học cá nhân hóa theo năng lực tiếp thu, trình độ để tránh tình trạng học viên không theo kịp tiến độ.

Học viên BingGo Leaders học cùng giáo viên người nước ngoài. Ảnh: BingGo Leaders

Song song với kiến thức trên lớp, trung tâm xây dựng môi trường học theo tiêu chí tạo điều kiện cho học viên sáng tạo, chủ động trau dồi kỹ năng mềm và kiến thức xã hội trong quá trình học tiếng Anh.

Ngoài ra, BingGo Leaders thường xuyên tổ chức sự kiện ngoại khóa vào các dịp Trung thu, Giáng sinh, Tết Cổ truyền, Quốc tế Phụ nữ 8/3...; dự án vẽ tranh, trang trí thiệp, làm bánh... hay các chương trình như "Cùng nhau tìm hiểu về các từ vựng nghề nghiệp", Game show "Người ấy là ai - Who is that?".

BingGo Leaders tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học viên nhí. Ảnh: BingGo Leaders

Bà Nguyễn Thị Thương - Giám đốc Sản phẩm BingGo Leaders chia sẻ, mỗi hoạt động tại đây đều có sự hướng dẫn của giáo viên bản ngữ và Việt Nam. Đội ngũ này được tuyển chọn, với tiêu chí: trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết và yêu trẻ.

"Môi trường học khơi dậy sự chủ động học tập, sáng tạo sẽ giúp trẻ con quen với ngôn ngữ mới, từ đó, xây dựng nền tảng kiến thức và giao tiếp ngoại ngữ vững chắc từ những năm đầu đời", bà nói thêm.

Học viên BingGo Leaders trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: BingGo Leaders

Bên cạnh đó, giáo trình học tại BingGo Leaders được kết hợp dựa trên hai chương trình đào tạo chuẩn theo khung Cambridge quốc tế và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. Điều này giúp trẻ bắt kịp chương trình học trên lớp, đồng thời, phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Trước đó, BingGo Leaders đạt 9.8 điểm đánh giá trên nền tảng Edu2review, đạt xuất sắc về chất lượng đào tạo. Năm 2022, tổ chức cũng nằm trong top 20 Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt 2022.

Thiên Minh