Binance tuyển tổng giám đốc tại Việt Nam

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance tuyển tổng giám đốc thị trường Việt Nam, làm việc từ xa, ưu tiên người có 10 năm kinh nghiệm.

Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance gần đây đăng tải thông tin tuyển dụng vị trí tổng giám đốc cho thị trường Việt Nam, nơi làm việc tại TP HCM.

Theo mô tả công việc, tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bán hàng, kiểm soát tài chính, tuyển dụng và quản lý đội ngũ tại Việt Nam.

Binance mong muốn ứng viên tốt nghiệp cử nhân các ngành quản trị kinh doanh, quản lý, ưu tiên bằng MBA và có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm ở vị trí quản lý cấp cao tương đương. Ngoài ra, họ đòi hỏi ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số, cũng như kinh nghiệm pháp lý và có mối quan hệ tốt với các bên liên quan tại Việt Nam.

Trước đó hồi cuối tháng 11/2025, theo chia sẻ từ lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Binance dự kiến đặt trụ sở tại tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (Sihub) trên đường Trương Định, phường Xuân Hòa. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin sơ bộ, chưa có quyết định chính thức.

Tháng 9/2025, gặp Tổng giám đốc Binance Richard Teng nhân chuyến công tác tại UAE, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị sàn giao dịch này mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa. CEO Binance nhất trí chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác để phát triển thị trường tài sản mã hóa, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Họ cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với UBND TP Đà Nẵng để phát triển công nghệ blockchain và tài sản số.

Trong buổi phỏng vấn với VnExpress hồi tháng 7/2025, CEO Richard Teng cho biết Binance xác định Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển và thúc đẩy tài sản số toàn cầu. Binance là một hệ sinh thái blockchain toàn cầu, đứng sau sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch và số người dùng đăng ký. Họ có hơn 300 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Các dịch vụ của Binance trải rộng từ giao dịch và tài chính đến giáo dục, nghiên cứu, thanh toán, dịch vụ dành cho tổ chức, các tính năng Web3...

Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Bộ Tài chính đã bắt đầu nhận hồ sơ cấp phép lập sàn giao dịch. Cơ quan này cho biết khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng có kế hoạch tham gia. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Việt Nam sẽ có "hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ hạn chế nhằm kiểm soát rủi ro.

Tất Đạt