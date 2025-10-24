Bimunica đồng hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc mẹ bầu

Thương hiệu chăm sóc da cho mẹ và bé Bimunica phối hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai chương trình "Khám phụ khoa miễn phí cho mẹ bầu" từ ngày 20 đến 31/10.

Cụ thể, chương trình mang đến 400 suất khám tại khoa Khám bệnh - nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, dành cho phụ nữ mang thai từ 35 tuần trở lên. Các mẹ bầu được khám phụ khoa, soi tươi dịch âm đạo, tư vấn và điều trị viêm âm đạo trong thai kỳ miễn phí, giúp phát hiện sớm và chăm sóc tốt hơn sức khỏe sinh sản trong giai đoạn cuối thai kỳ.

Chương trình khám phụ khoa miễn phí cho mẹ bầu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Bimunica

Bên cạnh đó, nhân dịp 20/10, Bimunica cũng dành tặng nhiều phần quà đến các sản phụ đang điều trị và chăm sóc sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhằm gửi lời tri ân và lan tỏa thông điệp yêu thương tới những người phụ nữ đang thực hiện thiên chức làm mẹ. Mỗi phần quà bao gồm dung dịch vệ sinh phụ nữ Bimunica và sữa tắm gội Bimunica dành cho bé và gia đình - những sản phẩm lành tính, được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đến từ công ty CGMD Eco LLC (Mỹ).

Những phần quà chăm sóc sức khỏe Bimunica dành cho các mẹ bầu. Ảnh: Bimunica

Đại diện thương hiệu Bimunica tại Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, chăm sóc sức khỏe cho người phụ nữ là nền tảng của gia đình hạnh phúc". Thông qua chương trình, Bimunica mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam.

Các y bác sĩ và cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao những phần quà Bimunica đến các sản phụ. Ảnh: Bimunica

Bimunica là thương hiệu chăm sóc da cho bé và gia đình với thành phần tự nhiên, lành tính, không chứa chất gây kích ứng. Các sản phẩm Bimunica đa dạng từ sữa tắm gội, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dung dịch vệ sinh trẻ em, kem dưỡng ẩm..., mang đến giải pháp chăm sóc da dịu nhẹ và thân thiện cho làn da nhạy cảm của mẹ và bé. Với định hướng phát triển bền vững và nhân văn, Bimunica không ngừng mở rộng các hoạt động vì cộng đồng nhằm mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe miễn phí, an toàn và chất lượng cho các gia đình Việt.

Diệp Chi