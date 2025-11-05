BIM Land và Musique de Salon tổ chức đêm nhạc về Thanh Xuan Valley

BIM Land cùng Musique de Salon tổ chức đêm nhạc "Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất", tối 2/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, dành cho cộng đồng cư dân Thanh Xuan Valley.

Đêm nhạc lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thời gian và thiên nhiên nguyên bản - những yếu tố góp phần định hình không gian an trú tại Thanh Xuan Valley, hướng tới sự giao hòa giữa giá trị nghệ thuật và phong cách sống.

"Sự kết hợp giữa Thanh Xuan Valley và Musique de Salon thể hiện sự tương đồng về đẳng cấp, đồng điệu về cảm xúc mà BIM Land muốn mang đến cho cộng đồng Người Thanh Xuân", bà Nguyễn Hương Giang, Giám đốc Thương mại Khối Thương mại Bất động sản BIM Land nói.

"Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 - Mùa đẹp nhất" kỳ vọng mang đến trải nghiệm nghệ thuật cao cấp dành cho cộng đồng "Người Thanh Xuân". Ảnh: BIM Land

Chương trình có sự tham gia của Quốc Thiên, Thùy Chi, Lân Nhã, Bùi Lan Hương, Hà An Huy, với hơn 20 tác phẩm được tuyển chọn theo nguồn cảm hứng về thiên nhiên và con người tại miền an trú Thanh Xuan Valley.

Nhạc sĩ Đức Trí đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, mang lại nhiều bản phối mới, trong đó một số được "may đo" cho đêm diễn. Dàn nhạc Musique de Salon biểu diễn cùng 40 nghệ sĩ, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi như Dũng Đà Lạt (guitar), Quốc Bình (trống), Thanh Tân (bass), Hồng Kiên (saxophone), Hoàng Yến (sáo).

Musique de Salon và giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Đức Trí phối lại nhiều ca khúc tại sự kiện. Ảnh: BIM Land

Yếu tố sân khấu và thị giác do BIM Land phối hợp cùng ê kíp của đạo diễn Dương Mai Việt Anh thực hiện, khai thác ánh sáng và bối cảnh gợi nhắc thảm cỏ, rừng thông và hoa bản địa, nhằm gia tăng trải nghiệm nghe - nhìn cho khán giả.

Ban tổ chức cho biết, hơn 1.000 khản giả ở lại tới cuối chương trình. Một số người đánh giá, thiết kế sân khấu, ánh sáng và hình ảnh tạo nên tổng thể giàu cảm xúc.

Đêm hòa nhạc được đánh giá cao nhờ kết hợp nghệ thuật âm nhạc, thị giác và sân khấu. Trong ảnh là phần song ca của Lân Nhã và Thùy Chi. Ảnh: BIM Land

Đêm nhạc là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện "Chuyện của Thanh Xuân" do BIM Land phát triển cho cộng đồng cư dân Thanh Xuan Valley. Trước đó, Vol.1 - "Bốn mùa Thanh Xuân" kể câu chuyện ươm mầm và kiến tạo không gian an trú giữa thung lũng triệu thông.

Với Vol.2, đơn vị tổ chức kỳ vọng nuôi dưỡng đời sống cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đẳng cấp, qua đó tăng kết nối cư dân và định hình phong cách sống tại dự án. Nhiều cư dân bày tỏ mong chờ các kỳ tiếp theo của chuỗi sự kiện.

Quốc Thiên, Lân Nhã và Hà An Huy cùng hòa ca "Mãi mãi", tạo nên màn kết nhiều dư âm. Ảnh: BIM Land

"Chuỗi sự kiện Chuyện của Thanh Xuân sẽ còn tiếp nối, trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng Người Thanh Xuân, qua đó, góp phần khẳng định hình ảnh của điểm đến Thanh Xuan Valley trên bản đồ bất động sản cao cấp tại Việt Nam", đại diện BIM Land chia sẻ.

Song Anh