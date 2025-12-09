BIM Land ra mắt tháp đôi Aria Bay

Quảng NinhSự kiện giới thiệu tháp đôi Aria Bay với chủ đề "Friends of the House" do BIM Land tổ chức tại InterContinental Halong Bay Resort thu hút hơn 650 khách mời.

Không gian chương trình được tổ chức theo chủ đề "Friends of the House", với ý nghĩa tôn vinh những khách mời có gu thẩm mỹ và ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng. Hình ảnh "Friends of the House" cũng là cách BIM Land thể hiện sự trân trọng với các nhà đầu tư đồng hành và chia sẻ chung tầm nhìn về một điểm đến định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sự kiện ra mắt Aria Bay mang chủ đề "Friends of the House". Ảnh: BIM Land

Sảnh sự kiện chào đón khách mời bằng âm nhạc piano độc tấu, tạo trải nghiệm đa giác quan. Không gian sảnh được thiết kế như thảm đỏ dành cho khách mời, đúng với tinh thần nghệ thuật của Aria Bay.

Các tiết mục biểu diễn của Hương Tràm và Trung Quân Idol tạo điểm nhấn cho chương trình "Friends of the House". Những phần trình diễn này truyền cảm hứng về phong cách sống mà Aria Bay hướng tới, nhấn mạnh trải nghiệm tinh thần bên cạnh yếu tố tiện nghi.

Sa bàn tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: BIM Land

Lần đầu tiên, sa bàn quy mô 28 m2 của tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được giới thiệu, tích hợp công nghệ LED nhằm mô phỏng trực quan các hạng mục và bố cục tổng thể. Đây cũng là tâm điểm của khu trưng bày trong sự kiện, nơi tập trung nhiều khách mời.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối thương mại bất động sản và MarCom BIM Group, cho biết, Aria Bay được hình thành từ câu hỏi: làm sao tạo nên một biểu tượng sống có tầm vóc quốc tế cho Hạ Long trong thập kỷ tới. Theo đó, quy hoạch tổng thể của Marina Bayfront District và Aria Bay với sự tham gia của nhiều đối tác tư vấn quốc tế nhằm đáp ứng mục tiêu này.

Khán phòng tại InterContinental Halong Bay Resort kín chỗ với sự tham dự của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối. Ảnh: BIM Land

Tại sự kiện, chủ đầu tư giới thiệu khái niệm "front row life", lấy cảm hứng từ hàng ghế đầu trong các sàn diễn nghệ thuật - vị trí có tầm nhìn tốt nhất. "Vịnh Hạ Long mang hình ảnh như sân khấu thiên nhiên, còn Aria Bay sẽ trở thành vị trí 'hàng ghế đầu', nơi tầm nhìn không bị che khuất và trải nghiệm cảnh quan được khai thác tối đa", bà Hương Giang nhấn mạnh.

Theo BIM Land, tháp đôi Aria Bay nằm trong hành trình phát triển những chuẩn mực quốc tế mà doanh nghiệp theo đuổi hơn ba thập kỷ. Công trình được định vị như điểm nhấn kiến trúc trên trục cảnh quan ven vịnh, đồng thời đóng góp vào chiến lược đưa Hạ Long trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng có sức cạnh tranh cao hơn.

Màn song ca giữa Hương Tràm và Trung Quân Idol tại sự kiện. Ảnh: BIM Land

Đơn vị phát triển cho biết, tỷ lệ quan tâm dành cho dự án đạt gần 70% trong thời gian ngắn giới thiệu ra thị trường. Tòa tháp M ghi nhận khoảng 95% quỹ căn được khách hàng tìm hiểu; tòa S ra mắt sau đó cũng thu hút hơn 40% khách hàng muốn tư vấn thông tin. Doanh nghiệp đánh giá đây là tín hiệu tích cực phản ánh nhu cầu của nhóm khách tìm kiếm sản phẩm tại phân khúc cao cấp ở Hạ Long.

Song Anh