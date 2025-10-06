BIM Land phát triển tháp đôi Aria Bay tại Hạ Long

Tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District do BIM Land phát triển liền kề bãi biển, cung cấp hơn 2.300 căn hướng vịnh, kèm hệ tiện ích và chuỗi thương mại dịch vụ.

Aria Bay là mảnh ghép mở đầu cho bộ sưu tập "Front Row Collection", được phát triển trên quỹ đất ven biển, trực vịnh tại khu đô thị Halong Marina của BIM Land. Dự án hướng đến trải nghiệm "hàng ghế đầu" bên vịnh nhờ vị trí sát biển, tạo thuận lợi tiếp cận bãi cát ngay trước mặt, đồng thời mở tầm nhìn về vịnh, hồ cảnh quan và khu phố lân cận.

Aria Bay sở hữu vị trí sát biển, kế bên vịnh di sản. Ảnh: BIM Land

Tòa tháp có quy mô khoảng 2.314 căn hộ. Cơ cấu sản phẩm gồm khoảng 65% căn studio; còn lại là các căn 1-3 phòng ngủ, khối shop thương mại ở tầng đế. Điểm nhấn là bộ sưu tập giới hạn 8 sky villa diện tích hơn 300 m2, mỗi căn có bể bơi vô cực riêng.

Dự án sở hữu bộ sưu tập sky villa - biệt thự trên tầng không có diện tích hơn 300 m2, bể bơi vô cực riêng và tầm nhìn panorama rộng mở. Ảnh: BIM Land

Về thiết kế, BIM Land bắt tay Aedas (Anh), HBA (Mỹ), Kume (Nhật Bản) và Coopers Hill (Anh), kết hợp tinh thần quốc tế cùng bản sắc văn hóa di sản của vùng đất.

Tòa tháp áp dụng bố cục giật cấp nhằm tối ưu góc nhìn và tạo nên đường nét kiến trúc ấn tượng. Khoảng cách giữa hai khối nhà, cao độ các tầng và hướng mở ban công, cửa sổ được tính toán để tạo tầm nhìn rộng mở: phía trước là vịnh, bên hông là hồ, phía sau là khu phố. Mặt ngoài sử dụng kính hộp Low-E, để hạn chế bức xạ nhiệt, tăng hiệu quả chiếu sáng tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. Theo chủ đầu tư, vật liệu này thường được dùng trong các công trình kiến trúc cao cấp, đặc biệt những dự án nghỉ dưỡng ven biển hạng sang.

Kiến trúc giật cấp tối ưu góc nhìn tại dự án. Ảnh: BIM Land

Bên trong hai tòa tháp, hệ tiện ích gồm bể bơi vô cực ở cao tầng, bể bơi bốn mùa trong nhà, khu jjimjilbang theo phong cách Hàn Quốc, câu lạc bộ thể thao Elite Fitness, rooftop bar, nhà hàng fine-dining và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Các tiện ích này hướng đến phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí hoặc khai thác kinh doanh linh hoạt.

Chủ đầu tư cho biết, tiện ích của Aria Bay gắn liền với Marina Bayfront District - tổ hợp hướng đến trải nghiệm "hàng ghế đầu" bên vịnh nhờ vị trí sát biển, tầm nhìn rộng mở, tiện ích đa dạng và khả năng khai thác thương mại tốt, tương tự các dải ven biển nổi tiếng như South Beach (Miami), Jumeirah (Dubai) hay Seminyak (Bali).

Kế bên tòa tháp, Sailing Club Leisure Group, thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí tại Đông Nam Á sẽ cùng BIM Land phát triển dự án mới tại Hạ Long gồm Soul Boutique Hotel và Sailing Beach Club. Các hạng mục này bổ sung nguồn cung lưu trú, ẩm thực và hoạt động giải trí ven biển, tạo lớp dịch vụ theo tiêu chuẩn thương hiệu quốc tế, dành cho cư dân và du khách.

BIM Land phát triển mô hình tích hợp "all-in-one" với tâm điểm là tòa tháp biểu tượng Aria Bay. Ảnh: BIM Land

Nằm ở trung tâm của hai tòa tháp Aria Bay, hệ thống shop khối đế và 5 retail pods sẽ kết nối với tuyến phố đi bộ và tổ hợp thương mại lân cận, hình thành chuỗi trải nghiệm từ ẩm thực, mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe đến sinh hoạt thường ngày.

"Aria Bay sẽ trở thành trung tâm của một hệ sinh thái ở, nghỉ dưỡng, giải trí toàn diện, hội tụ những tiện ích và thương hiệu cao cấp, mang đến phong cách sống ven biển thời thượng bên vịnh di sản", đại diện BIM Land chia sẻ.

Với vị trí trực vịnh, quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài, thiết kế do nhiều đơn vị quốc tế tham gia và mạng lưới tiện ích, thương mại kết nối, dự án được kỳ vọng trở thành mảnh ghép mới của Halong Marina.

Song Anh