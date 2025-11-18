BIM Land phát triển hệ tiện ích trên tầng cao tại Aria Bay

Quảng NinhDự án Aria Bay của BIM Land sở hữu hệ sinh thái đa tầng với chuỗi tiện ích và cảnh quan tiêu chuẩn thiết kế cao, hướng đến cộng đồng cư dân thời thượng.

Theo chủ đầu tư, Aria Bay gồm hai tòa tháp cao 40 tầng với hơn 100 tiện ích và hạng mục cảnh quan. Tọa lạc tại trung tâm tổ hợp Marina Bayfront District (Bán đảo 3, Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh), dự án được quy hoạch với nhiều không gian phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giải trí của du khách và chủ sở hữu.

Hệ thống tiện ích được bố trí tại các tầng 1, 3, 4, 5, 20 và 40, trải rộng giữa hai tòa Mi và Sol. Các khu vực chức năng được thiết kế mở, kết hợp không gian trong nhà và ngoài trời, dựa trên điều kiện tự nhiên, cao độ, hướng nhìn và bắt nhịp theo xu hướng nghỉ dưỡng mới.

Aria Bay phát triển nhiều điểm nhấn tiện ích trên tầm cao bên vịnh di sản. Ảnh: BIM Land

Tại cao độ gần 160 m, tầng 40 của Aria Bay được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng sang trọng, nơi phục vụ những trải nghiệm cao cấp và đặc quyền dành cho cộng đồng ưu tú, đồng thời tận dụng tầm nhìn rộng ra vịnh và khu vực xung quanh.

Điểm nhấn là hồ bơi vô cực thuộc tòa Sol và hồ bơi bốn mùa thuộc tòa Mi, được thiết kế với tinh thần hiện đại, áp dụng những công nghệ trị liệu cao cấp, kết hợp cùng những điểm chạm tiện ích quốc tế như sky bar, suken lounge, cabana sky view, vườn thiên văn...

Trong khi đó, tổ hợp hồ bơi vô cực tại tầng 4 tòa Mi lại mang dấu ấn kết nối đa thế hệ. Với chuỗi tiện ích liền mạch gồm hồ bơi trung tâm, hồ bơi trẻ em và bể Jacuzzi có diện tích hơn 650 m2, tổ hợp này mở ra một không gian thư giãn, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe bên vịnh kỳ quan.

Cầu cảnh quan kết nối hai tòa tháp nằm tại tầng 4, mở ra những góc nhìn đẹp hướng vịnh - hồ - phố, đan xen cùng những khoảng sân vườn và tiện ích xanh mát. Ảnh: BIM Land

Ngoài ra, các tầng khác cũng tích hợp những tiện ích theo chức năng khác nhau, đáp ứng sở thích và nhu cầu của đa lứa tuổi như vườn thư giãn, vườn thể thao, sân BBQ, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, co-working space, khu giặt là tự phục vụ, và nhiều điểm ngắm cảnh panorama.

Đề cao phong cách sống lành mạnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, BIM Land chú trọng đến những tiện ích sức khỏe tại Aria Bay. Elite Fitness, thành viên thuộc hệ sinh thái BIM Group xuất hiện tại dự án với câu lạc bộ thể thao 5 sao quy mô 2.400 m2, đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ cá nhân hóa cùng trang thiết bị hiện đại gồm bể bơi muối khoáng, phòng xông hơi đa chức năng... Song hành là khu xông hơi Jjimjilbang cao cấp rộng gần 1.000 m2 được phát triển theo mô hình trị liệu thân - tâm - trí từ Hàn Quốc.

Tại tầng 1, BIM Land phát triển lõi cảnh quan xanh với tâm điểm là quảng trường nước trung tâm và chuỗi retail pods. Ảnh: BIM Land

Nằm tại vị trí tâm điểm của tổ hợp Marina Bayfront District - một "All-in-one District" mang dấu ấn quốc tế bên vịnh kỳ quan, Aria Bay mở ra hành trình trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống "Front Row Life".

Đóng vai trò "trục xương sống" trong trải nghiệm thương mại của toàn tổ hợp Marina Bayfront District, chuỗi 5 retail pods (không gian thương mại cao cấp), cùng các shop kinh doanh tại Aria Bay sẽ là điểm hội tụ những thương hiệu quốc tế và bản địa. Không gian thương mại được thiết kế sang trọng, tối ưu tầm nhìn và trải nghiệm dành cho những ngành hàng cao cấp như F&B, wellness & spa, thời trang, triển lãm nghệ thuật, siêu thị mini...

Chủ sở hữu và du khách khám phá những tiện ích ẩm thực, giải trí, nghệ thuật, thể thao tại bãi biển liền kề tòa tháp Aria Bay. Ảnh: BIM Land

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận bãi biển phía trước dài hơn 1,2 km thông qua hệ thống lối dạo bộ. Khu vực lân cận gồm các cơ sở ẩm thực và giải trí như nhà hàng Hồng Hạnh Signature, tổ hợp câu lạc bộ ven biển Sailing Club Halong, khu thể thao bãi biển và khách sạn Soul Boutique Hotel Halong.

Sự liên kết này bổ sung thêm nhiều trải nghiệm và nâng tầm giá trị cho du khách và chủ sở hữu Aria Bay, qua đó, chủ đầu tư muốn định hình phong cách sống ven biển thời thượng tại tổ hợp Marina Bayfront District.

Song Anh