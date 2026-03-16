BIM Land phát triển khu đô thị và quần thể nghỉ dưỡng theo mô hình "điểm đến tích hợp", kết hợp quy hoạch xanh, đa dạng sản phẩm dịch vụ nhằm tạo sức hút lâu dài.

Buổi sáng ở Halong Marina, người dân chạy bộ dọc quảng trường biển, du khách bước ra từ khách sạn InterContinental Halong Bay, các nhà hàng ven biển bắt đầu đón khách. Nhịp sống này không hình thành chỉ từ một vài công trình riêng lẻ, mà là kết quả của nhiều lớp quy hoạch, sản phẩm và tiện ích được đặt trong cùng một cấu trúc phát triển dài hạn.

Trong tầm nhìn của BIM Land, ranh giới giữa dự án bất động sản và "điểm đến" ngày càng rõ. Dự án chủ yếu tạo ra những công trình xây dựng, còn điểm đến là nơi hình thành nhịp sống, dòng khách và các hoạt động kinh tế - dịch vụ vận hành liên tục. Trong hơn hai thập niên qua, BIM Land theo đuổi cách tiếp cận này - phát triển bất động sản như những hệ sinh thái tích hợp, nơi quy hoạch, sản phẩm và trải nghiệm được kết nối để tạo bản sắc và giá trị lâu dài.

Trình diễn thời trang tại bãi biển trung tâm quảng trường khu đô thị Halong Marina. Ảnh: BIM Land

Phát triển bất động sản theo mô hình điểm đến

Theo doanh nghiệp, việc hình thành một "điểm đến" cần kết hợp giữa quy hoạch không gian, sản phẩm và hệ thống tiện ích. Nhiều năm qua, đơn vị xây dựng loạt dự án trong và ngoài nước theo cách tiếp cận này.

Tại Hạ Long, Halong Marina với quy mô hơn 248 ha, sở hữu hơn 3 km đường bờ biển, hiện đã đón hơn 10.000 cư dân sinh sống và hàng triệu lượt du khách đến với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tiện ích dịch vụ mỗi năm. Trong khi đó, tại Phu Quoc Marina, quần thể du lịch nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển tại Bãi Trường, đến nay đã quy tụ nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế, thu hút đông du khách nước ngoài.

Trục phố đi bộ thương mại dẫn ra quảng trường biển và bãi tắm tại Halong Marina. Ảnh:BIM Land

Ở Hà Nội, doanh nghiệp phát triển tổ hợp lưu trú và thương mại - dịch vụ Syrena trên đường Xuân Diệu (Tây Hồ). Tổ hợp gồm khách sạn và căn hộ dịch vụ Fraser Suites Hanoi cùng trung tâm thương mại Syrena. Nằm bên hồ Tây, khu vực tập trung cộng đồng chuyên gia đa quốc tịch, dự án nhiều năm qua trở thành điểm hẹn của cộng đồng cư dân quốc tế tại Hà Nội. Vươn ra khu vực, tại Lào, tổ hợp khách sạn, văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp ngay trung tâm thủ đô Vientiane cũng góp phần tạo nên một điểm nhấn mới cho đô thị.

BIM Land cho biết những dự án này cho thấy hướng tiếp cận nhất quán: phát triển bất động sản gắn với việc hình thành các điểm đến. Cách tiếp cận này giúp giá trị tài sản được nuôi dưỡng bởi toàn bộ hệ sinh thái xung quanh.

Quy hoạch đa dạng sản phẩm

Theo doanh nghiệp, một trong những yếu tố quan trọng trong phát triển điểm đến là quy hoạch tổng thể. Tại Halong Marina, hệ thống mặt nước và không gian xanh chiếm khoảng 86 ha, kết hợp với các khu ở, khách sạn và khu thương mại để tạo cấu trúc đô thị ven biển.

Tương tự tại Phu Quoc Marina, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và dịch vụ ven biển được bố trí trong cùng một hệ sinh thái trải nghiệm.

Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc. Ảnh: BIM Land

Đại diện doanh nghiệp cho biết quy hoạch dự án không chỉ nhắm đến tối ưu khai thác thương mại, mà hướng tới việc tạo cấu trúc sống bền vững hơn cho vùng đất. Điều này thể hiện qua không gian xanh, mặt nước, cảnh quan tự nhiên và khả năng giao hòa với môi trường xung quanh. "Thay vì chỉ là lớp tiện ích bổ sung, các yếu tố bền vững là yêu cầu bắt buộc", đại diện đơn vị nói.

Bên cạnh quy hoạch, BIM Land phát triển nhiều loại hình sản phẩm trong cùng một dự án như nhà ở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ thương mại. Mô hình này giúp các khu đô thị phục vụ đồng thời nhu cầu cư trú, du lịch và kinh doanh dịch vụ.

Đơn cử, quần thể Phu Quoc Marina quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc, Soul Boutique Hotel Phu Quoc cùng các mô hình beach club và nhà hàng ven biển. Trong khi đó, hệ sinh thái của Halong Marina đang dần hoàn thiện với sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế và hệ tiện ích đa dạng như InterContinental Halong Bay, Citadines Marina Halong, Sailing Club, các khu phố thương mại, quảng trường biển và hệ thống dịch vụ giải trí.

BIM Land cho rằng phát triển dự án bất động sản không nên dừng ở việc tạo ra sản phẩm để bán. Thay vào đó, sản phẩm cần được đặt trong một hệ sinh thái có giá trị khai thác và sức hấp dẫn dài lâu. "Chúng tôi đặt yêu cầu cao trong quy hoạch, thiết kế, vận hành, đồng thời hợp tác với các thương hiệu và đối tác quốc tế nhằm thiết lập chuẩn sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm có tính bền vững theo thời gian", vị đại diện khẳng định,

Song song, chất liệu địa phương cũng được tính đến trong quy hoạch. Từ cảm hứng biển đảo tại Phú Quốc, nhịp sống đô thị vịnh biển ở Hạ Long cho tới tinh thần thiên nhiên và văn hóa bản địa trong các dự án nghỉ dưỡng mới, doanh nghiệp hướng tới việc tạo ra những điểm đến vừa hiện đại, vừa không tách rời đặc trưng của địa phương.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, khi các hoạt động du lịch, thương mại và cư trú được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái, khu vực đó có thể hình thành dòng khách ổn định và tạo nền tảng cho hoạt động kinh tế - dịch vụ dài hạn.

Hoài Phương