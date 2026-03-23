BIM Land khởi công dự án Thanh Phú Centre Point

Thanh Phú Centre Point phát triển theo mô hình đô thị thương mại tích hợp, gồm trung tâm thương mại, công viên, hồ sinh thái và không gian sự kiện.

Lễ khởi công dự án tổ chức tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh, ngày 22/3, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng các đối tác thi công chiến lược. Theo BIM Land (công ty thành viên thuộc tập đoàn BIM Group), việc triển khai dự án đánh dấu bước tiến mới trong kế hoạch phát triển khu đô thị thương mại tích hợp, góp phần hình thành tâm điểm giao thương và nhịp sống mới tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Phối cảnh dự án Thanh Phú Centre Point. Ảnh: BIM Land

Thanh Phú Centre Point hướng tới việc kết hợp các chức năng ở, thương mại, dịch vụ và giải trí trong cùng không gian. Quy hoạch dự án gồm các hạng mục như trung tâm thương mại quy mô 9,5 ha, công viên trung tâm khoảng 8 ha, hồ sinh thái gần 3,8 ha cùng không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn với sức chứa lên tới 10.000 người. Ngoài ra, khu vực hồ trung tâm dự kiến có các hoạt động trình diễn nhạc nước hàng đêm nhằm tăng thêm trải nghiệm cho người sử dụng.

Đại diện BIM Land cho biết, với cấu trúc này, dự án không chỉ cung cấp sản phẩm bất động sản, còn hướng đến việc hình thành các hoạt động tiêu dùng và dịch vụ tại chỗ. Việc tập trung nhiều tiện ích trong cùng khu vực giúp tạo điều kiện cho cư dân, người dân xung quanh tiếp cận các nhu cầu sinh hoạt, mua sắm và giải trí.

Vị trí dự án tại Bến Lức được xem là yếu tố đáng chú ý, khi khu vực đang hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, nơi đây ghi nhận sự phát triển của công nghiệp, logistics và xu hướng dịch chuyển dân cư theo việc làm.

Phối cảnh khu thương mại dự án. Ảnh: BIM Land

Theo các chuyên gia, Bến Lức không chỉ giữ vai trò trung chuyển, còn từng bước trở thành cực tăng trưởng của khu Tây. Khu vực hội tụ nhiều điều kiện để hình thành mô hình đô thị mới. Mô hình này vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa hỗ trợ các hoạt động giao thương, tiêu dùng và dịch vụ. Qua đó, hệ sinh thái đô thị có tính liên kết và vận hành đồng bộ dần hình thành.

Đặt trong bức tranh đó, BIM Land tiếp cận dự án theo định hướng phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cho rằng bất động sản không chỉ dừng ở việc xây dựng công trình mà cần được phát triển đồng bộ từ quy hoạch, sản phẩm đến vận hành và dòng người. Khi các yếu tố kết nối trong cùng tư duy, giá trị của dự án mới có thể hình thành và duy trì theo thời gian.

Với BIM Land, một dự án thành công không chỉ đo bằng tốc độ bán hàng, mà còn bằng khả năng hình thành nhịp sống thực, giá trị sử dụng thực và tiềm năng tăng trưởng lâu dài cho cư dân, nhà đầu tư cùng địa phương. Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà đơn vị kiên định theo đuổi trong quá trình phát triển các khu đô thị, quần thể nghỉ dưỡng và tổ hợp bất động sản tích hợp trên nhiều vùng đất giàu tiềm năng của Việt Nam.

Theo chủ đầu tư, Thanh Phú Centre Point định vị không đơn thuần là dự án mới, mà là phần trong tầm nhìn lớn hơn. Đơn vị mong muốn kiến tạo hạ tầng sống mới cho khu Tây, nơi con người có thể an cư, kinh doanh, kết nối và tận hưởng các trải nghiệm đô thị chất lượng trong cùng không gian phát triển đồng bộ.

Thanh Phú Centre Point còn tiếp tục nối dài hành trình phát triển của BIM Group nói chung và BIM Land nói riêng trong hơn 30 năm qua. Trên nền tảng là tập đoàn đa ngành, doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn. Qua đó, BIM Land từng bước cho thấy khả năng phát triển các khu đô thị, điểm đến có tính đồng bộ, nơi vừa có sản phẩm bất động sản, còn có hệ tiện ích, dịch vụ và vận hành được duy trì theo thời gian.

Kinh nghiệm này giúp BIM Land tiếp cận mỗi dự án theo hướng tổng thể hơn. Thay vì tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, doanh nghiệp hướng đến việc hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh. Hệ sinh thái này có khả năng thu hút cư dân, du khách và nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các hoạt động thương mại và dịch vụ đi kèm. Những yếu tố trên cũng là cơ sở để Thanh Phú Centre Point được triển khai như đô thị thương mại tích hợp, có khả năng tạo lập nhịp sống và thúc đẩy hoạt động kinh tế tại khu vực.

Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn BIM, cho biết với kinh nghiệm phát triển bất động sản, xây dựng các điểm đến, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào khả năng hình thành không gian sống và vận hành bền vững theo thời gian. Theo đó, dự án kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao diện mạo đô thị và tạo thêm động lực phát triển cho khu Tây.

Từ phía địa phương, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bến Lức, nhận định việc khởi công dự án là bước tiến trong quá trình phát triển đô thị của khu vực. Trong bối cảnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các hoạt động thương mại - dịch vụ đang đẩy mạnh, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế. Đồng thời, những yếu tố này có thể góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

BIM Land là công ty thành viên của Tập đoàn BIM, tập đoàn đa ngành có hơn 30 năm kinh nghiệm tại Việt Nam và quốc tế. Doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển bất động sản gắn với tư duy kiến tạo điểm đến, trong đó các yếu tố quy hoạch, sản phẩm, tiện ích và vận hành được kết nối chặt chẽ. Với kinh nghiệm triển khai các khu đô thị, quần thể nghỉ dưỡng và tổ hợp quy mô lớn, BIM Land hướng tới xây dựng các dự án có giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời đóng góp vào sự phát triển đô thị, kinh tế địa phương.

Hoàng Đan