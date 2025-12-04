BIM Land giới thiệu 48 biệt thự Camellia Residences trên đồi thông

Phân khu Camellia Residences do BIM Land phát triển gồm 48 căn biệt thự giới hạn với kiến trúc đương đại, nằm kề bên khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Các căn biệt thự nằm trên đồi thông cao lên tới 80 m, hơn một bậc so với khu nghỉ dưỡng InterContinental. Vị thế lưng tựa rừng thông hơn 50 năm tuổi và hướng về hồ Thiên Thanh giúp phân khu chung tầm nhìn rộng mở với toàn khu nghỉ dưỡng.

Phân khu Camellia Residences nằm trong tổng thể quy hoạch cùng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Ảnh: BIM Land

Camellia Residences do WATG và Coopers Hill đảm nhiệm thiết kế, tiếp nối tinh thần kiến trúc đương đại đã được định hình cho InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Mỗi căn vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa mở ra sự kết nối với cảnh quan tự nhiên và nhịp sống trong lòng thung lũng.

Camellia Residences được phát triển theo ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Ảnh: BIM Land

Mặt trước biệt thự hướng về rừng và sườn đồi với cấu trúc mang phong cách nghỉ dưỡng, giảm tiếng ồn và hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài. Không gian bên trong mở rộng bằng hệ cửa kính lớn hướng ra thung lũng. Mỗi căn biệt thự tại phân khu đều có bể bơi vô cực, giúp chủ nhân tận hưởng giây phút thư giãn riêng tư.

Phân khu vận hành theo mô hình Gated-Community với hệ thống kiểm soát an ninh, lối giao thông riêng và địa hình phân tầng. Ảnh: BIM Land

Một trong những điểm nhấn của Camellia Residences là lựa chọn "bespoke", cho phép chủ sở hữu tùy chỉnh không gian sống. Gia chủ có thể nhận bàn giao thô để tự thiết kế hoặc chọn gói nội thất riêng theo phong cách đương đại. Theo đó, mỗi biệt thự mang dấu ấn riêng, phù hợp nhóm khách hàng quan tâm kiến trúc, nghệ thuật và tìm kiếm không gian sống có tính cá nhân cao.

Trong nội khu, BIM Land phát triển tiện ích Onsen Pool - hồ bơi khoáng nóng đa tầng với tổng diện tích 1.150 m2. Công trình được bố trí theo cấu trúc giật cấp ba tầng, gồm hồ bơi vô cực, khu onsen ngoài trời, hồ trẻ em và không gian Clubhouse thư giãn. Các bể sử dụng công nghệ bơm nhiệt và thủy trị liệu, phù hợp trải nghiệm bốn mùa.

Onsen Pool ba tầng tại dự án mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng bốn mùa. Ảnh: BIM Land

Nhờ lợi thế kết nối với khu nghỉ dưỡng InterContinental, cộng đồng cư dân nơi đây có thể tiếp cận nhanh các tiện ích cao cấp như nhà hàng - bar - lounge cao cấp, spa trị liệu, không gian MICE, kid’s club...

Ngoài tiện ích nội khu, cư dân còn sử dụng các hạng mục tại Thanh Xuan Valley như Country Club, công viên Valley Park, Sports Club, Valley Complex, Xuân Village và cung đường trekking xuyên rừng nội khu.

Theo BIM Land, bộ sưu tập 48 biệt thự được định vị gắn với địa hình tự nhiên của thung lũng, hướng tới phong cách sống đề cao sự riêng tư và bền vững.

Song Anh