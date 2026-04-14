BIM Land giới thiệu 159 căn hộ gần bến du thuyền Halong Marina

BIM Land giới thiệu tòa tháp The Sea gồm 159 căn hộ tầm nhìn hướng vịnh di sản, gần bến du thuyền thuộc bán đảo 2 - khu đô thị Halong Marina.

Vị trí này giúp tòa tháp kết nối với hệ sinh thái tiện ích trong khu đô thị, nơi quy tụ các thương hiệu quốc tế như InterContinental, Lotte. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích như trung tâm đào tạo năng khiếu, khu nhạc nước Halo Bay Show quy mô 13,5 ha, trung tâm thương mại Lotte Mart Halong, quảng trường biển và tổ hợp Chã Small Village.

Dự án đồng thời nằm gần tổ hợp bến du thuyền Halong Marina với công suất 278 tàu, được tư vấn thiết kế bởi Camper & Nicholsons International (Anh). Khu vực này còn có Yacht Club do Mercurio Design Lab (Italy) thiết kế, tích hợp các hạng mục như nhà hàng, quầy bar, sân khấu nghệ thuật và hồ bơi ngoài trời, góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ ven vịnh.

The Sea nằm kế bên tổ hợp bến du thuyền quốc tế. Ảnh: BIM Land

The Sea gồm 30 tầng, cung cấp cơ cấu căn hộ đa dạng từ studio, 2-3 phòng ngủ đến duplex. Chủ đầu tư cho biết, mật độ trung bình 6 căn một tầng thấp hơn so với nhiều dự án cùng phân khúc, hướng đến cộng đồng ưu tú và giới chuyên gia quốc tế. Theo thiết kế, tỷ lệ thang máy từng tầng đạt khoảng 1,5 căn mỗi thang, hành lang rộng 1,8 m, mỗi tầng bố trí sảnh lounge diện tích khoảng 42 m2 với thiết kế nội thất sang trọng, trở thành không gian kết nối của cộng đồng cư dân.

Hệ tiện ích nội khu được phát triển theo hướng phục vụ mọi nhu cầu sinh hoạt và giải trí. Tầng 1 gồm sảnh có trần cao 6 m, các shop kinh doanh và lối dạo bộ dẫn đến bến du thuyền. Không gian cộng đồng tại tầng 2 gồm phòng giải trí tích hợp chức năng chiếu phim, karaoke, phòng tập đa năng (phòng tập yoga, phòng tập pillates, phòng tập múa ballet...), phòng chơi game, lounge & bar, thư viện kết hợp khu làm việc. Tầng trên cùng bố trí các tiện ích như bể bơi vô cực hơn 120 m2, khu sauna, rạp chiếu phim ngoài trời, khu thể thao, sàn ngắm cảnh và vườn dạo.

Sảnh lounge tại mỗi tầng là điểm nhấn trong thiết kế tòa The Sea. Ảnh: BIM Land

Về kiến trúc, dự án do Codinachs Architects (Tây Ban Nha) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình thái hang đá vôi và hình ảnh lưới đánh cá của ngư dân vùng vịnh. Mặt đứng công trình sử dụng các chi tiết đan xen nhằm tạo hiệu ứng ánh sáng, hỗ trợ điều hòa vi khí hậu, đón gió và giảm bức xạ nhiệt.

Theo quy hoạch, các căn hộ tại The Sea có hướng nhìn Tây Nam ra vịnh Hạ Long, sở hữu từ 2 đến 3 mặt thoáng. Ban công có chiều dài tối đa khoảng 12 m, kết hợp chiều cao trần căn hộ lên tới 3,3 m, giúp tăng khả năng đón ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Từ ban công căn hộ, cư dân có thể ngắm nhìn khung cảnh vịnh kỳ quan, bến du thuyền và các màn trình diễn thường nhật tại hồ nhạc nước.

Tầm nhìn trực vịnh từ căn hộ The Sea. Ảnh: BIM Land

Với vị trí gần bến du thuyền, mật độ xây dựng thấp và các thông số thiết kế tối ưu trải nghiệm, dự án kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ lưu trú ven vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, loại hình căn hộ này cũng được xem là một kênh đầu tư, hưởng lợi từ tiềm năng phát triển du lịch và xu hướng gia tăng nhu cầu lưu trú chất lượng cao tại địa phương.

Theo đại diện BIM Land, The Sea thuộc dòng sản phẩm Baylife Collection, một trong ba trụ cột phát triển của khu đô thị Halong Marina trong giai đoạn sắp tới. Đây là những căn hộ cao cấp sở hữu tọa độ giao thoa giữa nhịp sống hiện đại của một trung tâm kinh doanh và thương mại mới cùng vẻ đẹp thiên nhiên di sản.

Song Anh