BIM Land giới thiệu 124 biệt thự bên hồ tại Thanh Xuan Valley

BIM Land giới thiệu 124 biệt thự Lakeside Residences mang kiến trúc đương đại cùng quy hoạch và cảnh quan nội khu nương theo đa tầng địa hình.

Phân khu nằm bên hồ Thiều Quang rộng khoảng 4,5 ha và liền kề tiện ích Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort. Từ đây, cư dân thuận tiện tiếp cận hệ tiện ích nội khu như tuyến dạo bộ ven hồ, đường trekking xuyên rừng, đường Thông Reo hay Organic Farm...

The Lake Collection hướng đến nhịp sống thượng lưu đương đại tại Thanh Xuan Valley. Ảnh: BIM Land

Yếu tố địa hình là điểm nhấn trong quy hoạch The Lake Collection. Khu đất sở hữu cấu trúc 4 tầng tự nhiên, được đánh giá là đa dạng nhất thung lũng với cao độ từ 38 m đến 75 m, nương theo sườn dốc, qua đó, duy trì địa hình nguyên bản của thung lũng. Với cách tổ chức này, nhiều căn biệt thự có tầm nhìn hướng hồ, rừng thông hoặc dãy Tam Đảo, đồng thời đảm bảo khoảng cách và độ riêng tư giữa các không gian ở.

Trên nền tảng đó, kiến trúc được triển khai theo phong cách đương đại do SCSY Studio (Singapore) thực hiện. Đây là đội ngũ kiến trúc sư đứng sau những dự án nghỉ dưỡng quốc tế như Four Seasons Okinawa, Fairmont Maldives.

Bộ sưu tập gồm 56 căn đơn lập và 68 căn song lập, phát triển theo 7 mẫu thiết kế phù hợp từng địa thế. Mỗi biệt thự có quy mô 3 tầng, bố trí chỗ đỗ xe riêng trước nhà. Dòng biệt thự đơn lập tích hợp bể bơi và sàn thư giãn ngoài trời.

Tầm nhìn đa tầng từ biệt thự. Ảnh: BIM Land

Ngôn ngữ thiết kế tập trung vào tỷ lệ hình khối và vật liệu tuyển chọn kỹ lưỡng. Tầng một sử dụng đá ốp, kết hợp khoảng thông tầng cao khoảng 8 m nhằm tăng độ thoáng và khả năng đón sáng. Tầng hai khai thác hệ lam che nắng và vật liệu ốp gỗ để tối ưu thông gió. Tầng trên cùng mở rộng tầm nhìn với hệ kính Double Low-E khổ lớn, nhằm hạn chế bức xạ nhiệt và tăng hiệu quả cách âm.

Cộng hưởng với kiến trúc là hệ cảnh quan mang phong cách nghỉ dưỡng do Element Design Studio - đơn vị thiết kế Regent Phu Quoc và InterContinental Phu Quoc đảm nhiệm. Trên mảng xanh hơn 3,3 ha, thảm thực vật và các tiện ích được tổ chức theo địa hình tự nhiên, kết hợp mặt nước và lối dạo bộ nhằm kết nối con người với hệ sinh thái bản địa.

"Đây là phân khu hiếm hoi sở hữu ngọn đồi cảnh quan rộng tới hơn 1,4 ha với sắc hoa bốn mùa và thiên nhiên hiện diện ngay trước thềm nhà", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Hệ kính Double Low-E khổ lớn không chỉ ưu việt trong việc cách âm, cách nhiệt mà còn tạo kết nối thiên nhiên. Ảnh: BIM Land

Các tiện ích ngoài trời khác gồm hồ cá Koi, vườn phong cách Wabi, chòi nghỉ, bãi cỏ BBQ, sân pickleball và khu vui chơi trẻ em. Việc phân bổ tiện ích cảnh quan tại các vị trí có tầm nhìn khoáng đạt, theo cao độ khác nhau giúp tăng trải nghiệm sống resort-living.

Phong cách sống thượng lưu đương đại tại Lakeside Residences còn được định hình thông qua vị trí kết nối với Country Club có diện tích hơn 1,7 ha. Nơi đây tích hợp 60 đặc quyền cao cấp, được vận hành bởi InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

Phối cảnh tiện ích Country Club gần kề phân khu. Ảnh: BIM Land

Theo đại diện BIM Land, The Lake Collection là mảnh ghép hoàn thiện dòng sản phẩm biệt thự đương đại tại Thanh Xuan Valley. Mỗi không gian sống tại đây đều hướng đến việc cân bằng giữa bảo tồn địa hình tự nhiên, tổ chức không gian ở riêng tư và khai thác hệ tiện ích vận hành theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp.

Song Anh