BIM Land đầu tư nền tảng hospitality quốc tế

BIM Land hợp tác Sailing Club Leisure Group (SCLG) xây dựng nền tảng hospitality - hệ thống dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm, nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho các điểm đến.

Theo thỏa thuận, ngoài hợp tác quản lý từng dự án, hai bên còn hướng đến xây dựng nền tảng nâng đỡ hệ sinh thái du lịch. Trong mô hình này, dịch vụ và vận hành được xem là hạ tầng mềm.

BIM Land cho biết, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, nhiều dự án đối mặt bài toán khai thác, duy trì trải nghiệm và giữ chân du khách trong dài hạn, thay vì chỉ đạt công suất cao ở giai đoạn đầu vận hành. Theo đó, chiến lược của doanh nghiệp là mở rộng chuỗi giá trị phát triển điểm đến, trong đó nền tảng hospitality đóng vai trò kết nối giữa quy hoạch, xây dựng và khai thác. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo các dự án có khả năng vận hành ổn định, duy trì sức hút và tích lũy giá trị theo thời gian.

Câu lạc bộ giải trí Sailing Club Phu Quoc tại khu phức hợp Phu Quoc Marina được Travel+Leisure bình chọn là 10 quán bar tốt nhất Việt Nam. Ảnh: BIM Land

Ở nhiều dự án, yếu tố dịch vụ và vận hành thường được đưa vào ở giai đoạn cuối, sau khi hoàn tất xây dựng. Với BIM Land, nền tảng hospitality được tích hợp sớm, từ khâu định hình concept, tổ chức không gian, phân bổ mật độ xây dựng đến thiết kế trải nghiệm cho khách lưu trú và du khách.

Trong khi đó, Sailing Club Leisure Group đang vận hành hệ thống dịch vụ tại nhiều điểm đến du lịch trong nước. Năm 2023 SCLG đạt doanh thu khoảng 9,5 triệu USD, RevPAR (doanh thu trên mỗi phòng khách sạn) trung bình 105 USD, biên lợi nhuận GOP (Gross Operating Profit - lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh) trên 20%, với hơn 320 phòng đang khai thác và danh mục 6 thương hiệu lưu trú, giải trí.

Doanh nghiệp này theo đuổi mô hình phát triển gắn với bối cảnh địa phương, trong đó mỗi dự án được thiết kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa và cộng đồng sở tại. Cách tiếp cận này tương đồng với tư duy phát triển điểm đến mà BIM Land theo đuổi.

Khu nghỉ dưỡng Sailing Club Signature Resort Phu Quoc do BIM Land phát triển, Sailing Club vận hành. Ảnh: BIM Land

Trước đây, BIM Land và Sailing Club Leisure Group từng hợp tác tại một số thị trường du lịch trọng điểm. Ở Phú Quốc, hai bên cùng phát triển các mô hình lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí. Tới Hạ Long, SCLG đảm nhiệm vai trò vận hành hệ thống dịch vụ trong các dự án do BIM Land đầu tư, đồng thời dự kiến mở rộng sang các mô hình khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Các dự án hợp tác tập trung vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, thay vì tối đa hóa mật độ xây dựng hay công suất khai thác trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia, việc vận hàng nhất quán, gắn với bản sắc điểm đến sẽ giúp gia tăng giá trị khai thác của bất động sản du lịch.

Tại miền Bắc, Sailing Club Leisure Group sẽ vận hành các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, câu lạc bộ giải trí của thương hiệu, do BIM Land phát triển, ở các bán đảo của khu đô thị Halong Marina. Ảnh: BIM Land

Bà Đoàn Thanh Mai, Phó chủ tịch BIM Group, cho biết, BIM Land xem Sailing Club Leisure Group là đối tác đồng hành lâu dài. Còn ông Peter Vidotto, nhà sáng lập Sailing Club Leisure Group, nhận định, khoản đầu tư từ BIM Land tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ mô hình khởi nghiệp sang nền tảng hospitality. Nhờ đó, công ty có thể mở rộng quy mô mà vẫn duy trì triết lý hoạt động lấy con người và trải nghiệm làm trung tâm.

Đại diện BIM Land cho biết thêm, việc đầu tư vào nền tảng hospitality là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, nhằm tạo nền tảng vận hành ổn định cho các dự án và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Song Anh