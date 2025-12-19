BIM Group triển khai thi công tháp Aria Bay tại Quảng Ninh

Tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District tổng mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng được BIM Group khởi công hôm nay.

Lễ khởi công diễn ra tại bán đảo 3, khu đô thị vịnh biển Halong Marina (Quảng Ninh). Sự kiện nằm trong chương trình khởi công đồng loạt ba dự án quy mô lớn của tập đoàn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng gồm Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp nhà máy điện mặt trời Đầm Hà; dự án nhà ở xã hội Hùng Thắng và tòa tháp Aria Bay tại phường Bãi Cháy.

Nghi thức khởi công tòa tháp Aria Bay và dự án nhà ở xã hội Hùng Thắng. Ảnh: BIM Land

Sau hơn ba thập kỷ hiện diện tại Quảng Ninh, BIM Group tham gia phát triển nhiều dự án hạ tầng bất động sản và du lịch trên địa bàn. Tổng nguồn vốn doanh nghiệp rót vào tỉnh đạt gần 75.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Năm nay, tập đoàn được chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 12 dự án mới với tổng vốn hơn 25.300 tỷ đồng. Trong số này, tổ hợp tháp đôi Aria Bay có mức đầu tư gần 5.500 tỷ đồng, gồm hai tòa cao 40 tầng, cung cấp hơn 2.300 căn hộ, phát triển trên quỹ đất thương mại, dịch vụ có thời hạn sử dụng lâu dài.

Tòa tháp Aria Bay với thiết kế mô phỏng những phím đàn piano vươn cao trước vịnh di sản, thực hiện bởi "ông lớn" kiến trúc AEDAS (Anh). Ảnh: BIM Land

Aria Bay là một phần trong định hướng phát triển khu đô thị Halong Marina thành trung tâm đô thị mới bên vịnh Hạ Long. Bán đảo 3 của khu đô thị được định vị mang chất sống quốc tế với điểm nhấn là tổ hợp Marina Bayfront District và tòa tháp Aria Bay.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại Hạ Long ngày càng giới hạn, dự án sở hữu vị trí sát biển, trực diện vịnh đắc địa của Halong Marina. Trên nền tảng đó, chủ đầu tư phát triển khái niệm "Front Row Life" - hướng đến trải nghiệm "hàng ghế đầu" bên vịnh, gợi nhớ đến những tổ hợp ven biển nổi tiếng thế giới như South Beach (Miami), Jumeirah (Dubai) hay Seminyak (Bali).

Tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được phát triển theo mô hình "All-in-one District". Ảnh: BIM Land

Aria Bay mang dấu ấn kiến trúc giật cấp như những phím đàn piano trước biển, cùng hệ sinh thái tiện ích sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe cao cấp. Từ kiến trúc, cảnh quan đến tiêu chuẩn dịch vụ, dự án có sự đồng hành của các đối tác quốc tế như Aedas (Anh), Kume Design Asia (Nhật Bản), Coopers Hill (Anh) và Sailing Club Leisure Group.

Dự án được quy hoạch kết nối với các hạng mục thuộc Marina Bayfront District như Sailing Club Halong; Soul Boutique Halong, cầu cảnh quan nghệ thuật, công viên ven biển, không gian thương mại, dịch vụ và giải trí cao cấp, nhằm thu hút dòng khách quốc tế.

Phối cảnh căn hộ tòa Sol tại Aria Bay mở ra tầm nhìn panorama hướng vịnh. Ảnh: BIM Land

Đại diện BIM Group cho biết, sau thời gian ngắn được giới thiệu, dự án thu hút sự chú ý từ thị trường. Tòa tháp Mi đạt tỷ lệ quan tâm khoảng 95% quỹ căn, trong khi tòa Sol mới ra mắt cũng ghi nhận mức trên 40%. Sau cột mốc khởi công, Aria Bay được kỳ vọng hưởng lợi từ đà phục hồi của thị trường bất động sản Hạ Long, cùng tiến trình phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, du lịch và kinh tế biển tại Quảng Ninh trong thời gian tới.

Song Anh