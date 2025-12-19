BIM Group khởi công ba dự án tại Quảng Ninh

Ba dự án với tổng vốn gần 10.500 tỷ đồng được BIM Group khởi công ngày 19/12, hướng tới phát triển đô thị, an sinh xã hội và nông nghiệp công nghệ cao gắn với năng lượng tái tạo tại Quảng Ninh.

Việc đồng loạt triển khai ba dự án tại khu vực Bãi Cháy và huyện Đầm Hà đánh dấu bước đi mới của BIM Group tại Quảng Ninh, với trọng tâm đặt vào phát triển đô thị, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy mô hình tăng trưởng gắn với các yếu tố bền vững. Các dự án được phân bổ cho cả khu vực đô thị du lịch và địa bàn nông thôn, phản ánh cách tiếp cận đầu tư theo chiều sâu, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, nhu cầu xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà được triển khai tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân. Khu vực nuôi trồng thủy sản có diện tích 122,8 ha hoạt động từ năm 2015. Trung tâm này cung ứng khoảng 250 triệu con giống tôm thẻ chân trắng mỗi năm ra thị trường. Còn nhà máy điện mặt trời được kết hợp trên các đầm nuôi sắp triển khai dự kiến bổ sung khoảng 100 MW điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và giảm phát thải.

Nghi thức khởi công dự án Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và nhà máy điện mặt trời Đầm Hà. Ảnh: Tùng Đinh

Ông Nguyễn Hải Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM (BIM Energy), cho biết đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai tại Quảng Ninh và khu vực miền Bắc. "Điểm khác biệt của dự án là sự kết hợp giữa năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, qua đó tận dụng hiệu quả quỹ đất, phù hợp điều kiện địa phương và hướng tới phát triển bền vững", ông nói.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.840 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2027. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là bước đi cụ thể trong chiến lược đầu tư dài hạn của BIM Group tại Quảng Ninh, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển năng lượng sạch theo các chủ trương của Chính phủ. BIM Energy cũng dự kiến nhân rộng mô hình này tại các cơ sở khác nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu có tiêu chuẩn cao.

Ông Nguyễn Hải Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Năng lượng BIM (BIM Energy). Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc triển khai đồng loạt các dự án đa lĩnh vực có ý nghĩa trong việc thúc đẩy đầu tư, tạo thêm động lực tăng trưởng và đa dạng hóa mô hình phát triển kinh tế của địa phương trong giai đoạn mới.

"Mô hình điện mặt trời tại Đầm Hà kết hợp nuôi thủy sản công nghệ cao và năng lượng tái tạo là dự án lưỡng dụng, làm được nhiều việc trên cùng một diện tích đất, vừa phát triển kinh tế, vừa tạo ra năng lượng xanh và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng", bà Hà nói đồng thời đánh giá dự án phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Dự án nằm trong chuỗi 234 dự án, công trình được khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước chào mừng Đại hội XIV của Đảng, với tổng vốn đầu tư khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 82% là vốn tư nhân. Riêng tại Quảng Ninh, địa phương triển khai 31 dự án với tổng vốn gần 390.800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải Vinh trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo xã Đầm Hà. Ảnh: Tùng Đinh

Cùng ngày, tại phường Bãi Cháy, Khu đô thị Halong Marina, BIM Land, một thành viên khác của BIM Group, cũng khởi công hai dự án nhằm bổ sung hạ tầng đô thị và giải quyết nhu cầu nhà ở. Dự án khu nhà ở xã hội Đa giác 3 có quy mô hơn 2.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, cán bộ và chuyên gia trong bối cảnh áp lực nhà ở tại các đô thị du lịch ngày càng gia tăng.

Cũng tại khu vực này, dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ lưu trú Aria Bay Towers được định hướng hoàn thiện hệ thống dịch vụ, lưu trú và không gian thương mại, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đô thị và năng lực phục vụ du lịch tại trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh.

Gắn bó với Quảng Ninh hơn 30 năm, BIM Group xác định địa phương này là một trong những địa bàn chiến lược trong định hướng đầu tư dài hạn. Trước năm 2025, tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại tỉnh đạt gần 75.000 tỷ đồng, với mức đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Năm nay, Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 12 dự án của BIM Group với tổng vốn hơn 25.300 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo thêm việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương.

Đại diện BIM Group cho biết các dự án được triển khai với cam kết huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và kinh nghiệm quản lý, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định pháp luật, yêu cầu về an toàn và môi trường. Việc khởi công ba dự án lần này tiếp tục cho thấy hướng tiếp cận đầu tư có chiều sâu, cân bằng giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời phản ánh vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Quảng Ninh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chất lượng cao.

Song Anh