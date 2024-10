BIM Group khánh thành khách sạn thương hiệu quốc tế thứ hai tại Lào

Khách sạn Holiday Inn and Suites Vientiane vừa khai trương vào dịp kỷ niệm 62 năm quan hệ Việt Nam - Lào (ngày 18/10).

Khách sạn Holiday Inn and Suites Vientiane nằm tại trung tâm quận Chanthabouly của thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đây là một phần của dự án tổ hợp khách sạn 5 sao - trung tâm thương mại và văn phòng hạng A do BIM Group và Bộ An ninh Lào liên doanh đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 90,75 triệu USD, trong đó giai đoạn một đã đưa vào vận hành năm 2017 gồm khách sạn 5 sao Crowne Plaza Vientiane và khối văn phòng cho thuê với diện tích gần 6.000 m2. Giai đoạn hai bao gồm Holiday Inn and Suites Vientiane, mở rộng khu trung tâm hội nghị và tổ hợp văn phòng – thương mại hạng A.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BIM Group Đoàn Quốc Huy phát biểu tại lễ khánh thành khách sạn Holiday Inn and Suites Vientiane tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: BIM Group

Khách sạn Holiday Inn and Suites Vientiane cao 10 tầng, cung cấp 273 phòng bao gồm 203 phòng tiêu chuẩn và 64 phòng suite cao cấp. Ngoài ra, khách sạn còn có trung tâm tổ chức hội nghị tổng diện tích gần 3.000 m2, các nhà hàng Âu-Á, trung tâm tập luyện tiêu chuẩn quốc tế và tổ hợp thương mại với Food Court cùng khu văn phòng hạng A. Với vị trí đắc địa ở trung tâm quận Chanthabouly, khách sạn chỉ cách sân bay quốc tế Wattay 15 phút di chuyển.

Trong danh mục thương hiệu của IHG, Holiday Inn là thương hiệu ghi dấu ấn với thiết kế hiện đại và hướng đến phục vụ khách du lịch công tác và giải trí. Khách sạn này nằm liền kề với Crowne Plaza Vientiane, sẽ đáp ứng nhu cầu cho tất cả du khách khi đến thăm thủ đô Viêng Chăn.

Phối cảnh dự án Khách sạn Holiday Inn and Suites Vientiane.

Khách sạn đánh dấu dự án thứ sáu tại Việt Nam và Lào mà BIM Group hợp tác với tập đoàn IHG Hotels and Resorts, sau các khách sạn và khu nghỉ dưỡng như Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc, InterContinental Halong Bay, InterContinental Thanh Xuan Valley và Crowne Plaza Vientiane.

Ông Đoàn Quốc Huy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BIM Group cho biết, trong suốt 30 năm qua, tập đoàn đã xây dựng uy tín như một đối tác chiến lược với các đơn vị quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Thành công của Crowne Plaza Vientiane là minh chứng rõ ràng cho năng lực của BIM Group trong việc kiến tạo những dự án mang lại giá trị cho thị trường.

Ông Huy nói thêm về việc ra mắt Holiday Inn and Suites Vientiane nhằm khẳng định cam kết không chỉ xây dựng công trình chất lượng cao mà còn tạo ra các điểm đến đẳng cấp quốc tế thu hút du khách và nhà đầu tư. Dự án này cũng là một trong những biểu tượng tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Lào.

"Chúng tôi tin rằng Holiday Inn and Suites Vientiane sẽ trở thành điểm đến hàng đầu, đáp ứng mọi nhu cầu từ du lịch, lưu trú dài hạn đến tổ chức sự kiện quốc tế, góp phần đưa Viêng Chăn trở thành trung tâm du lịch của khu vực", ông Huy nhấn mạnh.

Sự kiện khánh thành diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào. Đây cũng là cột mốc ghi dấu ấn của tám khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp do BIM Group phát triển tại Việt Nam và các quốc gia lân cận.

Yên Chi