Billkin Putthipong - ngôi sao mới của điện ảnh Thái

Ngoài diễn xuất, Billkin thành công khi làm ca sĩ. Năm 2020, nghệ sĩ phát hành đĩa đơn đầu tiên Hug in Mind. Anh cũng hát cho nhạc phim của hai phần I Told Sunset About You.

Một năm sau, Billkin ra mắt đĩa đơn thứ hai IXO. Theo Maya Channel, ca sĩ tham gia dự án từ giai đoạn lên ý tưởng cho đến viết phần điệp khúc. Anh còn một số đĩa đơn khác như Koo Gun và You Are My Everything. Ảnh: Instagram Billkin