Billie Eilish: 'Tôi yêu phụ nữ'

Ca sĩ Billie Eilish, 22 tuổi, công khai xu hướng tính dục, cho biết đã thích nữ giới một thời gian dài.

Trên Variety hôm 3/12, ca sĩ nói: "Chẳng phải xu hướng tính dục của tôi đã quá rõ? Thật thú vị bởi tôi không nghĩ mọi người không nhận ra, dù họ biết thì vẫn tốt thôi".

Trong sự kiện The Power of Women hôm 14/11, Billie từng úp mở về thông tin: "Tôi yêu phụ nữ rất nhiều. Tôi yêu và bị họ thu hút như con người với nhau. Trong cuộc sống, tôi có mối liên kết sâu sắc với phụ nữ gồm bạn bè và gia đình. Thậm chí, tôi thấy họ còn hấp dẫn về mặt thể xác. Dù vậy, tôi rất e ngại vẻ đẹp và sự hiện diện của phụ nữ", ca sĩ cho biết.

Billie Eilish tại sự kiện Variety Hitmakers Brunch hôm 2/12. Ảnh: Wire Image

Cô nói thêm gần như không cảm thấy phù hợp để làm con gái song hiện biết ơn và tự hào về bản thân. Có những năm Billie bất an nên phủ nhận những giá trị của mình, suy nghĩ nhiều điều phức tạp và phải đương đầu với chúng.

Trước khi công khai xu hướng tính dục, Billie từng trải qua mối quan hệ với rapper Brandon Adams năm 2021, ca sĩ Jesse Rutherford từ tháng 10/2022 đến tháng 5 năm nay. Sau khi chia tay Jesse, cô bị bắt gặp thân mật với nữ diễn viên Ava Capri - cũng là người đồng tính - tại một bữa tiệc.

MV "What Was I Made For" MV "What Was I Made For". Video: YouTube Billie Eilish

Billie Eilish, 22 tuổi, là một trong những nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go?(2019). Năm 2022, cô tiếp tục mang về hai kèn vàng ở hạng mục Ghi âm của năm (Everything I Wanted) và Bài hát xuất sắc dùng cho phương tiện truyền thông nghe nhìn (No Time To Die).

Với những thành tích trên, Billie Eilish lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất thắng cả bốn giải Big Four khi mới 18 tuổi. Ca sĩ nhận sáu đề cử Grammy 2024 với What Was I Made For và Never Felt So Alone.

Thanh Giang