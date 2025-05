Billie Eilish thắng lớn tại AMAs 2025

MỹBillie Eilish thắng trọn bảy hạng mục được đề cử tại American Music Awards (AMAs), bao gồm Nghệ sĩ của năm.

Ngày 26/5 (giờ Las Vegas), Billie Eilish, 24 tuổi, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar để trở thành Nghệ sĩ của năm - danh hiệu quan trọng nhất AMAs. Cô thắng tất cả đề cử nhờ có một năm thành công với album Hit Me Hard and Soft và bản hit Birds of a Feather.

Billie Eilish biểu diễn tại Stockholm, Thụy Điển tháng 4. Ảnh: WireImage

Ca sĩ không tham gia lễ trao giải vì bận lưu diễn tại châu Âu. Do đó, cô gửi video cảm ơn người hâm mộ: "Tôi thực sự không biết nói gì. Cảm ơn các bạn và tôi cũng yêu các bạn rất nhiều. Tôi ước mình có thể có mặt tại buổi lễ tối nay. Hiện tôi lưu diễn để gặp tất cả khán giả toàn thế giới. Cảm ơn AMAs, cảm ơn tất cả fan. Tôi biết mọi người đã bình chọn giải thưởng này cho tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Thật may mắn khi được làm việc mình thích và đồng hành cùng mọi người".

Những giải thưởng khác của cô bao gồm Album của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ lưu diễn được yêu thích nhất, Nữ nghệ sĩ pop được yêu thích nhất, Album nhạc pop được yêu thích nhất, Ca khúc pop được yêu thích nhất. Năm nay, Billie Eilish là nghệ sĩ có lượng đề cử cao thứ ba mùa giải, xếp sau Kendrick Lamar (10 hạng mục) và Post Malone (8).

MV "Birds of a feather" của Billie Eilish MV "Birds of a Feather". Video: YouTube Billie Eilish

Ngoài Billie Eilish, một số cái tên nổi bật là Beyoncé và Eminem. Beyoncé là chủ nhân hai cúp Nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê được yêu thích nhất và Album nhạc đồng quê được yêu thích nhất cho Cowboy Carter. Eminem giành danh hiệu Nam nghệ sĩ hip-hop được yêu thích nhất và Album hip-hop được yêu thích nhất (The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)). Lần gần nhất anh thắng AMAs cách đây 15 năm.

Về các hạng mục khác, ca sĩ Gracie Abrams, 26 tuổi, là Nghệ sĩ mới của năm. Bản hit Die With A Smile của Lady Gaga và Bruno Mars thắng Màn hợp tác của năm và MV được yêu thích nhất. Năm nay, chương trình vinh danh Janet Jackson với Giải Biểu tượng, đồng thời trao cho danh ca Anh Rod Stewart Giải Thành tựu trọn đời.

Sự kiện diễn ra tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Fontainebleau Las Vegas, đánh dấu sự trở lại sau hai năm tạm dừng. Mùa giải năm 2023 bị hoãn do trùng lịch trình với lễ trao giải khác, theo Variety. Năm 2024, AMAs trở lại với chương trình kỷ niệm 50 năm phát sóng. Năm nay, Jennifer Lopez là MC, mở màn sân khấu bằng loạt liên khúc 23 bản hit trong năm qua.

Jennifer Lopez biểu diễn tại AMAs 2025 Jennifer Lopez trên sân khấu American Music Awards 2025. Video: Instagram JLo

AMAs được phát động từ năm 1973 và lên sóng lần đầu năm 1974, là một trong ba giải thưởng âm nhạc uy tín tại Mỹ bên cạnh Grammy và Billboard. Theo People, đây là giải thưởng do người hâm mộ bình chọn lớn nhất nước Mỹ. Các đề cử được chọn dựa trên sự tương tác từ fan như lượt nghe trực tuyến (streaming), doanh số album và bài hát, lượt phát sóng trên radio và doanh thu từ các chuyến lưu diễn.

Phương Thảo (theo Billboard, Variety)