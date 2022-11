Billie Eilish khoác chăn lên thảm đỏ

MỹCa sĩ Billie Eilish và bạn trai Jesse Rutherford khoác chăn bông khi lần đầu xuất hiện chung trên thảm đỏ.

Theo Daily Mail, Billie Eilish cùng bạn trai gây chú ý khi dự sự kiện LACMA Art+Film Gala tối 5/11 tại Los Angeles. Hai người mặc bộ trang phục lấy cảm hứng từ quần áo ngủ và khoác chung một chiếc chăn của Gucci thiết kế. Một người có mặt tại buổi tiệc cho biết Eilish rất vui vẻ bên tình nhân.

Billie Eilish (trái) và bạn trai Jesse Rutherford lần đầu lên thảm đỏ. Ảnh: Daily Mail

Cặp sao xuất hiện chung tại bữa tiệc Halloween Horror Nights của hãng thu âm Universal hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng về mối quan hệ. Một số người hâm mộ cho biết từng bắt gặp Rutherford và Eilish cùng dự một bữa tiệc năm 2017.

Sinh năm 2001, Billie Eilish là nghệ sĩ gen Z tài năng và nổi tiếng nhất hiện nay. Cô từng thắng năm giải Grammy với album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục mang về hai kèn vàng ở hạng mục "Ghi âm của năm" (Everything I Wanted) và "Bài hát xuất sắc dùng cho phương tiện truyền thông nghe nhìn" (No Time To Die). Với những thành tích trên, Billie Eilish lập kỷ lục khi trở thành nghệ sĩ trẻ nhất thắng cả bốn giải Big Four khi mới 18 tuổi.

Billie Eilish Grammy 2020 Billie Eilish biểu diễn tại Grammy 2020. Video: CStar

Jesse Rutherford, sinh năm 1991, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Anh được biết đến trong vai trò hát chính của ban nhạc The Neighbourhood. Nhóm từng gây sốt với ca khúc Sweater Weather (2012), đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Alternative Songs trong 11 tuần. Trước Eilish, Jesse hẹn hò người mẫu Devon Lee Carlson trong sáu năm trước khi chia tay hồi tháng 11/2021.

