Bill Nguyễn Bonsai Garden bảo tồn di sản cây Việt

Hà NộiBill Nguyễn Bonsai Garden được thiết kế như "bảo tàng cây", quy tụ hàng trăm cây bonsai lâu năm, bảo tồn và phục hưng những giống hiếm.

Ngoài những giống bonsai có tuổi đời hàng chục năm, Bill Nguyễn còn bảo tồn các loại có giá trị văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Theo đại diện vườn, cây cối vừa là một phần thiên nhiên, vừa gắn liền văn hóa Việt qua những hình ảnh quen thuộc như bóng đa, rặng tre, gốc khế, khóm nguyệt quế... Song nhiều loài trong số này giờ đây khó tìm thấy cuộc sống hiện đại.

Nhiều cây bonsai tại vườn có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Ảnh: Bill Nguyễn Bonsai Garden

Bill Nguyễn Bonsai Garden ngoài chăm sóc cây cối còn hướng đến lưu giữ ký ức, tạo ra một "bảo tàng cây". Những cây lớn, tuổi đời cao như đa, đề, duối từ miền Bắc, khế, vô ưu, thị ở miền Trung, hay me, vú sữa, sao, dầu từ miền Nam... đều có thể tìm thấy tại đây. Ngoài ra còn có những giống với cấu tạo lạ, như cây túc với rễ quấn chằng chịt được ví như biểu tượng của sức mạnh bền bỉ. Hay khóm cây vô ưu nở hoa gắn liền triết lý buông bỏ.

Khuôn viên xanh mát tại vườn. Ảnh: Bill Nguyễn Bonsai Garden

Không chỉ lưu giữ truyền thống, Bill Nguyễn Bonsai Garden còn kết nối với hiện đại bằng cách sắp đặt các tiểu cảnh, tái hiện giếng nước, mái đình xưa, trở thành điểm giao thoa giữa nghệ thuật và văn hóa.

"Bảo tồn để di sản cây Việt sống mãi" là phương châm, cũng là sứ mệnh Bill Nguyễn Bonsai Garden theo đuổi. Đây cũng là thông điệp đơn vị muốn lan tỏa, rằng cây cối không chỉ để bảo tồn thiên nhiên mà còn lưu giữ văn hóa Việt.

Vườn tái hiện khung cảnh nhà cổ với mái ngói, sân gạch, giếng nước, mái đình... Ảnh: Bill Nguyễn Bonsai Garden

Du khách có thể đến đây tham quan, chụp ảnh check-in và tìm hiểu thêm về cây cối. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện thú vị, gắn liền với từng giống cây, tên cây hay bản tính phát triển của từng loài.

"Chăm và bảo tồn cây là một cách để tìm về lịch sử, nguồn cội, gắn kết hơn với văn hóa, di sản nước nhà giữa thế giới hiện đại", đại diện Bill Nguyễn Bonsai Garden cho biết.

Đan Minh