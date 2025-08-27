Bill Nguyễn Bonsai Garden bảo tồn di sản cây Việt

Ngoài những giống bonsai có tuổi đời hàng chục năm, Bill Nguyễn còn bảo tồn các loại có giá trị văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Theo đại diện vườn, cây cối vừa là một phần thiên nhiên, vừa gắn liền văn hóa Việt qua những hình ảnh quen thuộc như bóng đa, rặng tre, gốc khế, khóm nguyệt quế... Song nhiều loài trong số này giờ đây khó tìm thấy cuộc sống hiện đại.
Bill Nguyễn Bonsai Garden ngoài chăm sóc cây cối còn hướng đến lưu giữ ký ức, tạo ra một "bảo tàng cây". Những cây lớn, tuổi đời cao như đa, đề, duối từ miền Bắc, khế, vô ưu, thị ở miền Trung, hay me, vú sữa, sao, dầu từ miền Nam... đều có thể tìm thấy tại đây. Ngoài ra còn có những giống với cấu tạo lạ, như cây túc với rễ quấn chằng chịt được ví như biểu tượng của sức mạnh bền bỉ. Hay khóm cây vô ưu nở hoa gắn liền triết lý buông bỏ.
Không chỉ lưu giữ truyền thống, Bill Nguyễn Bonsai Garden còn kết nối với hiện đại bằng cách sắp đặt các tiểu cảnh, tái hiện giếng nước, mái đình xưa, trở thành điểm giao thoa giữa nghệ thuật và văn hóa.
"Bảo tồn để di sản cây Việt sống mãi" là phương châm, cũng là sứ mệnh Bill Nguyễn Bonsai Garden theo đuổi. Đây cũng là thông điệp đơn vị muốn lan tỏa, rằng cây cối không chỉ để bảo tồn thiên nhiên mà còn lưu giữ văn hóa Việt.
Du khách có thể đến đây tham quan, chụp ảnh check-in và tìm hiểu thêm về cây cối. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện thú vị, gắn liền với từng giống cây, tên cây hay bản tính phát triển của từng loài.
"Chăm và bảo tồn cây là một cách để tìm về lịch sử, nguồn cội, gắn kết hơn với văn hóa, di sản nước nhà giữa thế giới hiện đại", đại diện Bill Nguyễn Bonsai Garden cho biết.
Đan Minh
Bill Nguyễn Bonsai Garden
Fanpage: https://www.facebook.com/Billnguyenbonsaigarden
Địa chỉ: Đường 379 Ecopark Đa Tốn, Hà Nội, Việt Nam