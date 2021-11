Bill Gates xây nhà máy hạt nhân làm mát bằng natri

MỹNhà máy Natrium ở Kemmerer sử dụng natri để làm mát thay cho nước, hứa hẹn an toàn và tiết kiệm chi phí hơn nhà máy điện hạt nhân thông thường.

Thiết kế của nhà máy điện hạt nhân Natrium. Ảnh: TerraPower

Một thành phố nhỏ ở bang Wyoming sẽ trở thành nơi xây dựng nhà máy điện hạt nhân thử nghiệm với vốn đầu tư từ tỷ phú Bill Gates. Nhà máy điện hạt nhân Natrium sẽ nằm ở Kemmerer, thay thế một nhà máy nhiệt điện dự kiến đóng cửa năm 2025, theo thông báo hôm 16/11 từ nhà chức trách.

"Công nghệ tiên tiến của chúng tôi sẽ giúp đảm bảo sản xuất điện liên tục, đồng thời chuyển đổi hệ thống năng lượng và tạo ra nhiều việc làm ở Wyoming", Chris Levesque, giám đốc điều hành TerraPower, công ty đứng sau dự án do Gates thành lập cách đây 15 năm, cho biết. Quá trình thi công sẽ bắt đầu vào năm 2024.

Thành phố Kemmerer nằm cách Salt Lake khoảng 210 km về phía đông bắc, là nơi ở của 2.600 người. Nếu đáng tin cậy như nhà máy điện hạt nhân thông thường, nhà máy mới với công suất 345 megawatt sẽ tạo ra nguồn điện thân thiện với môi trường đủ để phục vụ khoảng 250.000 hộ gia đình.

Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft và chủ tịch TerraPower, hồi tháng 6/2021 thông báo kế hoạch thực hiện dự án ở Wyoming cùng với công ty Rocky Mountain Power. Nhà máy Natrium sẽ sử dụng lò phản ứng nhanh làm mát bằng natri và lưu trữ năng lượng muối nóng chảy. Những người ủng hộ dự án cho rằng nhà máy loại này sẽ hoạt động tốt, an toàn và tiết kiệm chi phí hơn nhà máy điện hạt nhân thông thường.

"Natrium sẽ là cải tiến tiếp theo về an toàn. Điều quan trọng là nhà máy không phụ thuộc vào nguồn điện bên ngoài, bơm và các thiết bị khác để phục hồi trong tình huống khẩn cấp", Levesque chia sẻ.

Khả năng dẫn nhiệt tốt của natri sẽ cho phép nhà máy Natrium làm nguội bằng không khí. Nhà máy có thể ngừng hoạt động nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Việc không sử dụng máy phát và bơm khẩn cấp cũng giúp tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về lợi ích của natri so với nước làm mát ở nhà máy điện truyền thống. "Sử dụng natri lỏng có rất nhiều vấn đề. Đây là một chất rất dễ bay hơi và có thể bắt lửa nếu tiếp xúc với không khí hoặc nước", Edwin Lyman, giám đốc an toàn điện hạt nhân của tổ chức phi lợi nhuận Union of Concerned Scientists, nói.

Các nước bao gồm Mỹ đã thử nghiệm lò phản ứng nhanh làm mát bằng natri hàng thập kỷ nhưng chỉ có Nga từng phát triển một lò phản ứng như vậy ở quy mô lớn có thể sản xuất điện.

An Khang (Theo Guardian)