Bill Gates thừa nhận từng ngoại tình với hai phụ nữ Nga

Tỷ phú Bill Gates thừa nhận ông từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng với hai phụ nữ Nga khi vẫn trong cuộc hôn nhân với bà Melinda.

"Tôi từng ngoại tình, một lần với vận động viên chơi bài Bridge người Nga mà tôi gặp tại các sự kiện thi đấu và một lần với nhà vật lý hạt nhân Nga mà tôi quen qua các hoạt động kinh doanh", nhà đồng sáng lập Microsoft nói tại sự kiện gặp mặt nhân viên quỹ từ thiện Gates Foundation hôm 24/2.

Theo lời Gates, Boris Nikolic, cựu cố vấn khoa học của ông, đã biết về những mối quan hệ ngoài luồng đó và kể cho tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Nikolic có mối quan hệ thân thiết với cả Gates và Epstein.

Bill Gates tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng một. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông khẳng định mình không liên quan gì tới những hoạt động phi pháp của Epstein. "Tôi không làm gì phạm pháp. Tôi cũng không thấy điều gì bất hợp pháp", Gates nói, theo đoạn ghi âm mà báo Wall Street Journal (WSJ) có được.

WSJ hồi năm 2023 cũng đưa tin Epstein từng cố gắng tống tiền Gates về mối quan hệ ngoài luồng giữa ông với vận động viên đánh bài Bridge Mila Antonova, sau khi không thể thuyết phục tỷ phú này tham gia một quỹ từ thiện trị giá nhiều tỷ USD mà ông ta cố gắng thành lập.

Tại buổi gặp, Bill Gates đồng thời thừa nhận việc giữ mối quan hệ với Epstein là một "sai lầm lớn".

"Việc dành thời gian cho Epstein và đưa các giám đốc điều hành Gates Foundation tham gia những cuộc họp với ông ta là một sai lầm lớn của tôi", ông nói. "Tôi xin lỗi những người đã bị kéo vào chuyện này vì sai lầm mà tôi gây ra".

Trong một email thuộc số tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Epstein cáo buộc Gates đã ngoại tình, đồng thời viết rằng ông ta từng "giúp Bill mua thuốc để giải quyết hậu quả sau khi quan hệ với các cô gái Nga, đến việc thu xếp những cuộc hẹn hò bất chính giữa ông với những phụ nữ đã có gia đình".

Gates cho biết mối quan hệ giữa ông với Epstein bắt đầu vào năm 2011, 3 năm sau khi Epstein nhận tội lôi kéo trẻ vị thành niên bán dâm. Ông nói rằng mình biết việc Epstein đang phải chịu "lệnh hạn chế trong 18 tháng" nhưng đã không kiểm tra kỹ lý lịch của ông ta.

Năm 2013, bà Melinda, vợ ông lúc bấy giờ, đã bày tỏ lo ngại về Epstein, nhưng ông vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với tỷ phú này thêm ít nhất một năm nữa.

"Biết được những thông tin bây giờ khiến mọi chuyện tệ hơn gấp trăm lần, không chỉ về những tội ác của ông ta trong quá khứ mà còn vì sự thật là nhiều hành vi xấu xa vẫn tiếp diễn", Gates nói với các nhân viên.

Người phát ngôn của Gates Foundation cho hay Bill Gates một năm tổ chức hai buổi họp mặt với nhân viên và "thẳng thắn phát biểu, giải đáp chi tiết một số câu hỏi, đồng thời chịu trách nhiệm về hành động của mình".

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hòn đảo tư nhân Little St. James ở Caribe thuộc sở hữu của Epstein. Truyền thông Mỹ gọi đây là "đảo ấu dâm", nơi Epstein bị cáo buộc sử dụng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên và mời một số người nổi tiếng tới thăm.

Vũ Hoàng (Theo AFP, WSJ, Guardian)