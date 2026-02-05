Bill Gates hối hận về 'mọi giây phút' ở cạnh Epstein

Bill Gates bày tỏ hối tiếc về việc từng giao thiệp với Jeffrey Epstein khi những tài liệu mới công bố cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

"Mọi giây phút tôi ở cạnh ông ta, tôi đều hối hận và tôi xin lỗi", tỷ phú Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, nói với kênh 9News Australia trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 4/2, đề cập tới mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố các tài liệu mới liên quan đến cuộc điều tra Epstein, trong đó có chứa email trao đổi giữa người đàn ông này với hàng loạt người nổi tiếng.

Bill Gates phát biểu tại một sự kiện ở Manhattan, New York, hồi tháng 9/2025. Ảnh: Reuters

Trong một bản thảo email, Epstein ám chỉ Gates ngoại tình, viết rằng mối quan hệ giữa ông ta với Gates bắt nguồn từ việc ông ta giúp tỷ phú Mỹ "mua thuốc để giải quyết hậu quả sau khi quan hệ với các cô gái Nga" hay dàn xếp "các cuộc hẹn hò bất chính" giữa Gates với những phụ nữ đã có gia đình.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Australia, Gates khẳng định email này "chưa bao giờ được gửi đi" và nó "hoàn toàn sai sự thật". "Tôi không biết ông ta nghĩ gì lúc ấy. Phải chăng ông ta đang cố nhắm đến tôi bằng cách nào đó?", ông cho hay.

Người phát ngôn của ông cũng đưa ra lời phủ nhận tương tự. "Điều duy nhất các tài liệu này cho thấy là cơn bực bội của Epstein khi không có được mối quan hệ lâu dài với Gates và những thủ đoạn ông ta sẵn sàng thực hiện để gài bẫy và bôi nhọ", người phát ngôn nhấn mạnh.

Melinda French Gates, vợ cũ của Bill Gates, cho hay việc công bố các tài liệu đã gợi lại ký ức về một số khoảng thời gian vô cùng đau đớn trong cuộc hôn nhân của bà.

"Tôi thấy thật khó khăn mỗi khi những chi tiết đó được nhắc đến", bà nói. "Bất kể còn câu hỏi nào về những chuyện đó, tôi thậm chí không thể biết hết được, thì chúng phải dành cho những người liên quan và cả chồng cũ của tôi. Họ cần đưa ra câu trả lời, không phải tôi".

Bill Gates trả lời 9News rằng ông gặp Epstein vào năm 2011 và đã ăn tối với ông ta vài lần trong suốt 3 năm, nhưng chưa từng đến hòn đảo của Epstein ở Caribe.

"Trọng tâm luôn là vì ông ta quen biết nhiều người rất giàu có và ông ta nói có thể thuyết phục họ quyên góp tiền để phát triển sức khỏe toàn cầu. Nhìn lại thì việc đó chẳng đi đến đâu cả", Gates cho biết.

Việc tên của một ai đó xuất hiện trong hồ sơ Epstein không đồng nghĩa với việc họ có hành vi sai trái, nhưng các tài liệu mới đã hé lộ mối liên kết giữa Epstein và nhiều người nổi tiếng.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Hòn đảo tư nhân Little St. James ở Caribe thuộc sở hữu của Epstein. Truyền thông Mỹ gọi đây là "đảo ấu dâm", nơi Epstein bị cáo buộc sử dụng để thực hiện tội ác tình dục với những cô gái tuổi vị thành niên và mời một số người nổi tiếng tới thăm.

