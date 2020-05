Bill Gates gợi ý 5 cuốn sách cho mùa hè

Trên trang Gates Notes, tỷ phú Bill Gates chia sẻ: "Hầu hết cuộc trò chuyện và buổi họp của tôi gần đây liên quan đến Covid-19 và làm thế nào để ngăn chặn nó. Tuy nhiên, tôi cũng thường được hỏi về việc đọc gì và xem gì, vì mọi người muốn tìm hiểu thêm về đại dịch hoặc muốn tìm một thú vui. Tôi luôn hạnh phúc khi chia sẻ về những cuốn sách và chương trình TV hay". Dưới đây là năm cuốn sách Bill Gates đề xuất cùng lời giới thiệu của ông:



The Choice - Dr. Edith Eva Eger

Cuốn sách có một phần là hồi ký, một phần là những hướng dẫn vượt qua chấn động tâm lý. Gia đình tác giả Eger bị đưa đến trại tập trung Auschwitz khi cô mới 16 tuổi. Sau khi vượt qua những nỗi kinh hoàng, cô chuyển đến Mỹ và trở thành một nhà trị liệu. Hoàn cảnh đặc biệt của Eger giúp cô có góc nhìn thấu đáo và đầy cảm thông. Tôi nghĩ nhiều độc giả sẽ tìm được sự an tâm khi đọc những hướng dẫn của Eger và xử lý được những tình huống khó khăn.



Cloud Atlas - David Mitchell

Tôi sẽ còn suy nghĩ và nói về tiểu thuyết này nhiều lần sau khi đọc nó. Tình tiết hơi khó giải thích, bởi nó bao gồm sáu câu chuyện liên quan mật thiết được đặt trong bối cảnh không gian - thời gian khác nhau. Tôi đặc biệt yêu thích chuyện về một bác sĩ người Mỹ trên chiếc thuyền buồm trôi dạt đến Nam Thái Bình Dương giữa thế kỷ 19. Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện thuyết phục về lòng tốt và sự xấu xa của con người, tôi nghĩ bạn sẽ bắt gặp bản thân khi đắm chìm trong cuốn sách, như tôi.



The Ride of a Lifetime - Bob Iger



Đây là một trong những cuốn sách kinh doanh hay nhất tôi đọc những năm gần đây. Tác giả Iger đã có cách giải thích tuyệt vời về việc làm CEO của một doanh nghiệp lớn. Dù bạn muốn hiểu sâu về giới kinh doanh hoặc chỉ đọc giải trí, bạn đều có thể yêu thích những câu chuyện của Iger về Walt Disney ở một trong những giai đoạn nhiều biến động nhất của hãng.



The Great Influenza - John M. Barry

Chúng ta đang sống trong thời kỳ chưa có tiền lệ. Nhưng nếu bạn muốn so sánh, đại dịch cúm năm 1918 có nhiều nét tương đồng nhất với những gì chúng ta đang trải qua. Tác giả Barry sẽ cho bạn thấy mọi điều về một trong những dịch bệnh gây chết chóc nhiều nhất lịch sử loài người. Dù năm 1918 là mốc thời gian rất xa, The Great Influenza nhắc nhở rằng chúng ta vẫn đang phải chiến đấu với nhiều thách thức tương tự năm đó.



Good Economics for Hard Times - Abhijit V. Banerjee và Esther Duflo

Hai tác giả Abhijit Banerjee và Esther Duflo giành giải Nobel Khoa học Kinh tế - Nobel Memorial Prize in Economic Sciences - năm 2019, và họ thuộc danh sách những nhà kinh tế học lỗi lạc hiện nay. May mắn cho chúng ta, họ rất giỏi trong việc khiến bộ môn này trở nên dễ dàng tiếp cận với đại chúng. Cuốn sách mới nhất của họ đề cập tới bất bình đẳng và chia rẽ chính trị, bằng cách tập trung vào các cuộc tranh luận chính sách ở quốc gia giàu có như Mỹ.

Những thú vui giải trí khác của Bill Gates trong dịch

Phim và chương trình TV



Phim tài liệu Pandemic: How to Prevent an Outbreak

​Pandemic: How to Prevent an Outbreak (2020) Trailer phim.