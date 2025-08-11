MỹBa tay lái môtô đang dừng đèn đỏ thì một người bị cảnh sát xông lên quật ngã, hai người còn lại vội tháo chạy.

Biker bỏ bạn chạy thoát thân khi bị cảnh sát đột kích Video: Pueblo Police Department

Xe cảnh sát chạy sau ba chiếc môtô trên một con phố ở Pueblo, bang Colorado. Chứng kiến ba tay lái thể hiện những pha bốc đầu, chạy ẩu, hai cảnh sát lên kế hoạch, nhắm vào một trong ba người phía trước và chờ cơ hội.

Đến một điểm đèn tín hiệu, xe cảnh sát dừng lại ở làn đường rẽ trái, ngay sau ba tay lái. Khi cả ba mất cảnh giác, hai sĩ quan lập tức xuống xe, lao tới quật ngã người đứng sau. Hai người còn lại vội tăng ga, vượt đèn đỏ bỏ chạy.

Nhân sự việc, cảnh sát Pueblo khuyến cáo, rằng việc thực hiện các pha nguy hiểm trên đường công cộng là bất hợp pháp và gây ra những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm cả thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Những người điều khiển xe máy bị bắt quả tang có hành vi liều lĩnh có thể bị phạt nhiều lần, và chiếc xe có thể bị tịch thu tới 6 tháng, với người điều khiển phải chịu mọi khoản phí liên quan.

Mỹ Anh (theo Pueblo Police Department)