Bigtree Land giúp hơn 15.000 học sinh ôn thi tiếng Anh lớp 6 và 10

Bigtree Land tập trung phát triển các chương trình luyện thi tiếng Anh chuyển cấp, đặc biệt ở hai giai đoạn từ cấp một lên cấp hai và từ cấp hai lên cấp 3.

Chương trình luyện thi lớp 6 được thiết kế cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5, hướng tới các trường trung học cơ sở chất lượng cao, song ngữ và lớp tăng cường tiếng Anh. Ngay khi nhập học, học sinh được kiểm tra năng lực để xác định điểm mạnh - yếu, từ đó xây dựng lộ trình cá nhân hóa. Nội dung tập trung vào củng cố ngữ pháp nền tảng, mở rộng từ vựng học thuật, rèn kỹ năng đọc hiểu và viết theo cấu trúc đề thi. Cách tiếp cận này giúp học sinh hình thành tư duy ngôn ngữ vững trước kỳ thi chuyển cấp.

Ở bậc trung học cơ sở, chương trình luyện thi vào lớp 10 tập trung vào các dạng bài thường gặp trong đề thi tại Hà Nội như: ngữ pháp nâng cao, đọc hiểu, viết lại câu và bài viết tiếng Anh. Học sinh được luyện đề định kỳ theo cấu trúc đề thi thật. Sau mỗi bài, giáo viên sửa chi tiết, chỉ ra lỗi sai và hướng dẫn cách cải thiện nhằm nâng điểm. Theo thống kê của trung tâm, hơn 80% học sinh cuối cấp đỗ vào các trường chuyên hoặc trường chất lượng cao.

Các học sinh đều được kiểm tra đánh giá đầu vào và xây dựng lộ trình học tập phù hợp. Ảnh: Bigtree Land

Trung tâm triển khai hệ thống theo dõi tiến độ học tập, cho phép phụ huynh cập nhật kết quả hàng tuần, báo cáo tháng và lộ trình học của học sinh thông qua nền tảng trực tuyến. Song song với các lớp học trực tiếp tại Hà Nội, Bigtree Land tổ chức lớp học online qua Zoom cho học sinh trên toàn quốc.

Thành lập năm 2016, Bigtree Land định hướng đào tạo tiếng Anh học thuật và luyện thi cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống học liệu của trung tâm đã đồng hành cùng hơn 15.000 học sinh trên cả nước.

Đông đảo học viên đạt thành tích cao khi chọn chương trình luyện thi của Bigtree Land. Ảnh: Bigtree Land

Bigtree Land được thành lập từ năm 2016, tập trung đào tạo tiếng Anh học thuật và luyện thi cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Triết lý giáo dục của trung tâm là lấy kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh làm trọng tâm, từ đó xây dựng chương trình học có lộ trình rõ ràng và đo lường được hiệu quả.

