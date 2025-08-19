Big Tech chi mạnh tay để bảo vệ CEO

Khi vị thế ngày càng cao, lãnh đạo công nghệ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, đòi hỏi những biện pháp an ninh chặt chẽ.

Nhiều gã khổng lồ công nghệ tăng đáng kể chi tiêu cho an ninh cá nhân trong bối cảnh lãnh đạo của họ ngày càng nổi tiếng, đóng vai trò lớn hơn trong chính trị và đối mặt với sự thù địch do nhiều vấn đề như thu nhập, dữ liệu bị sử dụng sai, sa thải nhân công. Financial Times cho biết ngân sách an ninh dành cho CEO của 10 công ty công nghệ lớn đạt 45 triệu USD năm 2024. Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia và Palantir đều tăng hơn 10% ngân sách an ninh so với cùng kỳ năm trước đó.

"Tôi chưa từng thấy mối đe dọa và sự lo ngại tăng cao như hiện nay. Mọi người đang dồn sự phẫn nộ vào người đứng đầu doanh nghiệp, coi họ như biểu tượng của mọi điều sai trái trên thế giới", James Hamilton, nhà sáng lập công ty an ninh Hamilton Security, cựu đặc vụ FBI, nhận định.

Theo Fortune, công tác an ninh tại Thung lũng Silicon thường do công ty tư nhân đảm nhận, nhiều công ty có nhân viên từng làm việc trong lực lượng hành pháp và quân đội. Dịch vụ bao gồm đánh giá rủi ro, giám sát, bảo vệ nơi cư trú với các biện pháp gia cố, bảo vệ cá nhân 24/7, đưa đón an toàn, đảm bảo an ninh mạng, chống kẻ theo dõi, sẵn sàng ứng phó với tình huống như ám sát, bắt cóc và các mối đe dọa kỹ thuật số như deepfake.

Meta CEO Mark Zuckerberg phát biểu tại sự kiện Meta Connect ở California, Mỹ, năm 2023. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của công ty dữ liệu Equilar, ngành công nghệ ghi nhận mức tăng cao nhất về số công ty triển khai biện pháp an ninh cho lãnh đạo, tăng 73,5% giai đoạn 2020-2024.

Meta là công ty có chi phí an ninh cao nhất trong nhóm Big Tech. Công ty mẹ của Facebook chi hơn 27 triệu USD năm 2024, tăng đáng kể so với mức 24 triệu USD năm trước đó, để đảm bảo an toàn cho gia đình Mark Zuckerberg tại nhà riêng và khi di chuyển.

Mức lương cao với giá trị cổ phiếu lớn được công khai khiến các lãnh đạo công nghệ dễ bị tấn công. Sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ vài năm qua giúp một số CEO thu về hàng tỷ USD. Ví dụ, tài sản cá nhân của Alex Karp, CEO công ty phần mềm phân tích dữ liệu Palantir, tăng vọt gần 7 tỷ USD năm 2024. Ông từng bị đe dọa ám sát, văn phòng tại Thung lũng Silicon từng bị phá hoại trong các cuộc biểu tình phản đối hợp đồng của Palantir với cơ quan quản lý nhập cư Mỹ. Karp có đội ngũ an ninh túc trực 24/7 và từng được bắt gặp đi cùng 4 vệ sĩ.

Tài sản của CEO Nvidia Jensen Huang tăng lên hơn 153 tỷ USD khi nhà sản xuất chip trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị 4.000 tỷ USD vào tháng 7. Nvidia đã chi 3,5 triệu USD cho an ninh của ông Huang năm 2024, tăng 1,3 triệu USD so với 2023.

Financial Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết, an ninh của CEO Nvidia đang được tăng cường khi ông nổi tiếng hơn, một phần do đóng vai trò lớn trong việc vận động chính quyền Trump về xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc và do giá cổ phiếu Nvidia tăng vọt. Ông cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ, làm tăng nguy cơ gặp rủi ro. Người hâm mộ từng vây quanh ông ngay trong nhà vệ sinh tại hội nghị thường niên GTC của Nvidia hồi tháng 3.

Elon Musk, CEO Tesla và là người giàu nhất thế giới, siết chặt an ninh cá nhân những năm qua do lo ngại bị theo dõi, ám sát. Năm ngoái, ông trở nên nổi tiếng hơn với mối quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện có khoảng 20 vệ sĩ hộ tống khi đi ra ngoài.

Năm 2023, Tesla bỏ ra 2,4 triệu USD bảo vệ Musk. Công ty công bố chi phí an ninh 500.000 USD vào năm 2024, nhưng thêm rằng con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng chi phí an ninh cho tỷ phú. Các công ty tư nhân của ông, như SpaceX và xAI, không tiết lộ số tiền cụ thể.

Tỷ phú Elon Musk và ông Donald Trump tại Brownsville, Texas, Mỹ, hồi tháng 11/2024. Ảnh: Reuters

Amazon cũng trả 1,6 triệu USD mỗi năm để bảo vệ nhà sáng lập Jeff Bezos từ năm 2010. Năm ngoái, công ty chi 1,1 triệu USD cho CEO Andy Jassy, tăng so với mức 986.000 USD năm 2023. Bezos nhiều lần bị chỉ trích công khai về tài sản cá nhân, thỏa thuận thuế và cách Amazon xử lý các vấn đề, như quyền lợi người lao động. Công ty phải lắp tấm chống đạn dày 3,5 cm tại trụ sở chính ở Seattle năm 2019, vài năm trước khi Bezos rời vị trí CEO.

Alphabet, công ty mẹ của Google, chi hơn 8 triệu USD cho an ninh cá nhân của CEO Sundar Pichai năm 2024, theo hồ sơ công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tăng 22% so với 2023. Số tiền này bao gồm chi phí liên quan đến bảo vệ nơi ở, tư vấn an ninh, dịch vụ giám sát, dịch vụ đưa đón bằng tài xế riêng và các thỏa thuận an toàn liên quan đến việc đi lại.

Theo Financial Times, chỉ một số công ty công nghệ không theo xu hướng tăng cường an ninh cho lãnh đạo. Palo Alto Networks đã trả 3,5 triệu USD để bảo vệ CEO Nikesh Arora năm 2023, nhưng giảm còn 1,6 triệu USD năm 2024. Chi phí an ninh của Apple cho CEO Tim Cook giảm từ 2,4 triệu năm 2023 xuống 1,4 triệu USD năm ngoái.

Jordan Strauss, cựu chuyên viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ, hiện giảng dạy luật an ninh quốc gia tại Đại học Drexel, khuyên các công ty và CEO nên cẩn thận khi phô trương sự giàu có, đặt phòng khách sạn và đi lại. "Vấn đề không hẳn có thể giải quyết chỉ bằng cách tăng cường an ninh", ông nói với Bloomberg Law.

Theo Konstantin Richter, nhà sáng lập công ty tiền mã hóa Blockdaemon, mối đe dọa một phần xuất phát từ những câu chuyện tiêu cực xung quanh các "tay chơi công nghệ" và việc chính trị hóa ngành công nghệ. "Mỗi lần thị trường bùng nổ, mọi thứ lại trở nên kỳ lạ. Giữ kín tiếng là điều then chốt", ông nói thêm.

Thu Thảo tổng hợp