Big C đổi tên thương hiệu thành đại siêu thị GO!

GO! hiện có mặt ở 10 tỉnh thành trên cả nước và loạt Big C khác sẽ dần tái định vị, đổi tên thành GO! trong tương lai.

Với mong muốn trở thành nơi khách mua sắm dễ dàng, Big C và GO! triển khai bán hàng trên nZalo, hotline 1900 1880 và ứng dụng GO! & Big C, đồng thời hợp tác với các đối tác Grabmart, NOW và Baemin nhằm giúp khách đặt online và nhận hàng tại nhà. Năm 2021, đơn vị dự kiến triển khai nhiều dự án lớn về bán hàng đa kênh như: dịch vụ giao hàng mới, tính năng đặt trên website và Facebook. Xem chi tiết tại đây.