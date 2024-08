Biểu tượng thời trang thập niên 1960 qua đời

MỹNgười mẫu Peggy Moffitt, biểu tượng thời trang những năm 1960, qua đời ở tuổi 87.

Hôm 13/8, Christopher Claxton - con trai bà Peggy - xác nhận với WWD bà qua đời khoảng ba hôm trước, tại Beverly Hills, sau thời gian dài bệnh.

Những năm cuối đời, Peggy vẫn theo đuổi phong cách thời trang và làm đẹp của thập niên 1960. Bà thích mày mò, tô vẽ trên khuôn mặt theo kiểu trang điểm đồ họa. Theo WWD, bà không hứng thú với những sáng tạo của thời trang đương đại. "Thời trang đã sụp đổ từ lâu rồi. Tôi không thể nói với bạn rằng nó đã chết từ lúc nào. Giờ thời trang chỉ còn trong mơ hoặc tưởng tượng", bà nói trong cuộc phỏng vấn năm 2016.

Ở tuổi 72, Peggy Moffitt vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc và làm đẹp như hồi trẻ. Ảnh: Telegraph

Theo Vogue, Peggy Moffitt là một trong những đại diện tiêu biểu và tiên phong những năm 1960. Bà sinh năm 1940 tại Los Angeles và theo học trường dành cho nữ sinh Marlborough. Ban đầu, Peggy muốn trở thành vũ công ballet nhưng sau đó chuyển đến New York vào thập niên 1950 để học diễn xuất hai năm tại Nhà hát Neighborhood Playhouse. Năm 1958, bà gặp nhiếp ảnh gia William Claxton và được truyền cảm hứng làm mẫu. Họ kết hôn năm 1959 tại New York và có một con trai, Christopher, năm 1973.

Peggy Moffitt trong 'Basic Black' Peggy Moffitt diễn xuất trong video thời trang "Basic Black". Video: YouTube Fashion Filming

Việc học múa ballet từ nhỏ tạo nên một Peggy có gu mặc và cách tạo dáng khác biệt so với nhiều người mẫu cùng thời. Điều này khiến bà vào "mắt xanh" của nhà thiết kế Gernreich, người nổi tiếng với phong cách tiên phong và những chiếc đầm bodycon. Cả hai tạo dựng nhiều bộ ảnh, video cùng các màn trình diễn thời trang đình đám.

Năm 1967, bộ ba Moffitt, Claxton và Gernreich tạo ra bước đột phá mới với video thời trang đầu tiên, Basic Black. Năm 1991, họ phát hành cuốn sách do Taschen xuất bản - The Rudi Gernreich Book. Peggy nhanh chóng trở thành người mẫu có tầm ảnh hưởng lớn nhất thời bấy giờ. Bà làm mẫu ở New York, London và Paris, diễn xuất trong những bộ phim thời trang đình đám như Blow-up (1962), Who Are You, Polly Maggoo (1966).

Peggy Moffitt làm mẫu ở thập niên 1960. Ảnh: Pinterest

Là nàng thơ của Mod - phong cách thời trang của dân trí thức với đường cắt thẳng thớm, sạch, gọn, bà duy trì lối ăn vận này tới thập niên 1970. Theo WWD, bà sở hữu hơn 300 mẫu quần áo của Gernreich, trong đó có nhiều thiết kế độc quyền.

Sau khi Gernreich qua đời năm 1985, Peggy bắt tay nhà thiết kế Rei Kawakubo của Comme des Garçons, tạo nên bộ sưu tập tái hiện trang phục của Gernreich năm 2003. Năm 2016, bà ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng, hợp tác với nhà thiết kế Evelina Galli.

Họa Mi (theo WWD)