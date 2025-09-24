'Biểu tượng quyến rũ Italy' Claudia Cardinale qua đời

Minh tinh Claudia Cardinale - biểu tượng nhan sắc Italy thập niên 1960, nổi tiếng với "The Pink Panther" - qua đời ở tuổi 87.

Theo AFP và các trang báo Pháp, Laurent Savry - đại diện của diễn viên Claudia Cardinale - xác nhận thông tin hôm 23/9. Người này cho biết bà qua đời trong vòng tay của các con tại vùng Nemours gần Paris, không tiết lộ nguyên nhân.

"Bà đã để lại cho chúng ta di sản của một hình mẫu tự do, truyền cảm hứng với tư cách một phụ nữ lẫn nghệ sĩ", Sarvy nói thêm.

Nghệ sĩ trong "The Leopard", đóng cùng hai tài tử Burt Lancaster và Alain Delon. Ảnh: Everett Collection

Diễn viên sinh năm 1938 tại Tunisia, được mệnh danh là "biểu tượng quyến rũ của điện ảnh Italy thời hậu chiến". Suốt hơn 60 năm, bà góp mặt trong hơn 150 bộ phim trong và ngoài nước, đóng chính nhiều tác phẩm Hollywood.

Dù Claudia Cardinale được xem là "cô gái trong mơ" của nhiều đạo diễn, sự nghiệp của bà lắm thăng trầm. Năm 16 tuổi, Cardinale thắng một cuộc thi sắc đẹp, nhận danh hiệu "Người phụ nữ Italy xinh đẹp nhất Tunis". Nhờ đó, bà có cơ hội dự Liên hoan phim quốc tế Venice, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông.

Trong một cuộc phỏng vấn, Cardinale cho biết thời điểm ấy tất cả đạo diễn, nhà sản xuất muốn bà đóng phim nhưng nghệ sĩ đều từ chối. Trước đó, bà dự định trở thành giáo viên nhưng được cha thuyết phục thử sức với phim ảnh. Năm 19 tuổi, bà bị xâm hại dẫn đến mang thai trong một lần đóng vai nhỏ. Sau khi sinh con, bà giấu thân phận em bé, cho biết đây là em trai. Bảy năm sau, Claudia Cardinale công bố sự thật. "Khi ấy, tôi buộc phải chấp nhận những lời nói dối để tránh bê bối và bảo vệ sự nghiệp", bà nói sau này.

Nhan sắc của Claudia Cardinale năm 1963. Ảnh: Photofest

Ban đầu, các vai diễn của Cardinale đều được lồng tiếng do cách phát âm của bà đặc sệt giọng Pháp. Theo Guardian, nghệ sĩ bắt đầu nổi tiếng với khán giả quốc tế từ năm 1963 từ bộ phim 8½ của đạo diễn Federico Fellini. Đây cũng là dự án đầu tiên bà dùng giọng thật. Cùng năm, bà gây dấu ấn khi đóng cùng tài tử Burt Lancaster trong The Leopard (Luchino Visconti thực hiện).

Danh tiếng ngày càng vươn xa mở ra cánh cửa mới cho Cardinale đến Hollywood. Từ đó, bà xuất hiện trong các tác phẩm kinh điển như phim hài The Pink Panther (1963), Once Upon a Time in the West (1968). Tuy nhiên, bà không quá gắn bó với điện ảnh Mỹ, một phần vì không muốn từ bỏ châu Âu. Trên Guardian năm 2002, bà cho biết một hãng phim tại nước này từng muốn bà ký hợp đồng độc quyền nhưng bất thành. Nghệ sĩ nói thêm: "Vì tôi là một diễn viên từ châu Âu, nên tôi chỉ đến Mỹ để đóng phim".

Trích đoạn Claudia Cardinale trong "The Pink Panther" Trích đoạn Claudia Cardinale trong "The Pink Panther". Video: YouTube/ Movieclips

Những năm 1970, sự nghiệp của bà gặp biến động sau khi ly hôn nhà sản xuất Franco Cristaldi để yêu đạo diễn Pasquale Squitieri. Ông Cristaldi nhờ bạn bè, cộng sự trong ngành điện ảnh tẩy chay Claudia Cardinale, khiến bà mất cơ hội xuất hiện trong The Innocent (1976) - dự án điện ảnh cuối cùng của đạo diễn Luchino Visconti. Bà từng nói về khoảng thời gian ấy: "Đó là một thời điểm rất mong manh. Tôi phát hiện không còn đồng nào trong tài khoản ngân hàng".

Đạo diễn Franco Zeffirelli cứu Claudia Cardinale khi chọn bà đóng trong phim truyền hình Jesus of Nazareth (1977). Sau đó, bà tiếp tục hợp tác các nhà sản xuất trong châu Âu. Bên cạnh nhan sắc, bà nổi tiếng với chất giọng khàn do hút thuốc liên tục, cũng như hình tượng phụ nữ độc lập và phóng khoáng.

Khi chuyển đến Pháp, bà làm bạn với các cựu tổng thống nước này như Francois Mitterrand và Jacques Chirac. Đầu những năm 2000, bà chuyển hướng sang diễn kịch, nhận nhiều lời khen. Nghệ sĩ tiếp tục cống hiến cho nền điện ảnh châu Âu dù tuổi cao sức yếu. Một trong những tác phẩm gần nhất của bà là phim truyền hình Thụy Sĩ - Bulle - năm 2020.

Diễn viên tại Liên hoan phim Venice 2017. Ảnh: Reuters

Năm 1993, Claudia Cardinale nhận giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice cho những cống hiến trong ngành nghệ thuật. Năm 2002, bà được giao giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Berlin. Tháng 2/2011, Cardinale được đưa vào danh sách 50 phụ nữ đẹp nhất lịch sử điện ảnh do tạp chí Los Angeles Times bình chọn.

Về đời tư, sau khi chia tay Franco Cristaldi, bà có mối tình sâu đậm với đạo diễn Pasquale Squitieri. Cặp sao không kết hôn, có với nhau một con gái. Cả hai hợp tác trong nhiều bộ phim đến khi ông qua đời năm 2017.

Phương Thảo (theo Guardian, France24)