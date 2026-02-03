Tượng cá voi 50 tỷ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu hoàn thiện

TP HCMBiểu tượng cá voi (cá Ông) bằng đồng đỏ cao 8,8 m, nặng gần 50 tấn, cùng hệ thống phun nước, chiếu sáng lắp đặt ở Bãi Sau, trở thành điểm nhấn mới trên trục đường Thùy Vân.

Sau hơn hai tháng thi công, công trình tại quảng trường Cột cờ, đoạn giao đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Tượng được đúc bằng đồng đỏ, dày 20 mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước, xung quanh bố trí hệ thống phun và chiếu sáng nghệ thuật. Tuổi thọ công trình dự kiến khoảng 100 năm.

Tượng cá Ông được lắp đặt hoàn thiện. Ảnh: Trường Hà

Quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thực, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển. Do kích thước lớn, tượng được chia thành 7 khối để gia công, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu lắp đặt.

Công trình có mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng kinh phí gần 1.100 tỷ đồng, được khánh thành vào cuối năm ngoái.

Người dân tập thể dục ở khu vực trước tượng, sáng 3/2. Ảnh: Trường Hà

Trong tín ngưỡng dân gian vùng biển, cá Ông được xem là vị thần hộ mệnh, che chở ngư dân trước sóng gió, bão tố. Khi cá dạt vào bờ, ngư dân tổ chức chôn cất, thờ phụng để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Hiện nhiều địa phương ven biển trên cả nước còn lưu giữ các bộ xương cá voi lớn; riêng tại khuôn viên Đình Thắng Tam (Vũng Tàu) lưu giữ bộ xương cá voi lịch sử hơn 150 năm.

Trường Hà