Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và tân Thủ tướng Lecornu nổ ra tại loạt thành phố của Pháp, gây gián đoạn giao thông cùng nhiều dịch vụ công cộng.

Hàng nghìn người trên khắp nước Pháp ngày 10/9 đổ xuống đường tham gia các cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Phong tỏa mọi thứ" nhằm thể hiện nỗi bất bình với chính quyền Tổng thống Emmanuel Macron, các đề xuất cắt giảm ngân sách của chính phủ cũng như toàn bộ tầng lớp chính trị đất nước.

Tại Lyon, đông nam đất nước, người biểu tình đã phong tỏa một con đường chạy xuyên thành phố và đốt thùng rác, trong khi tại thành phố Nantes ở phía tây, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Người biểu tình cầm pháo sáng và hô khẩu hiệu trước nhà ga Gare du Nord ở Paris ngày 10/9. Ảnh: AFP

Ở thành phố cảng miền nam Marseille, cảnh sát cũng ngăn khoảng 200 người biểu tình đang cố phong tỏa một tuyến đường chính. Tại Montpellier, phía tây nam, cảnh sát đã xô xát với những người biểu tình đang dựng rào chắn nhằm gây hỗn loạn giao thông tại một vòng xoay. Người biểu tình mang theo những biểu ngữ yêu cầu Tổng thống Macron từ chức.

Tại thủ đô Paris, cảnh sát cho biết 132 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình. Theo hãng thông tấn AP, các nhóm biểu tình liên tục tìm cách phong tỏa đường vành đai Paris trong giờ cao điểm buổi sáng. Họ dựng rào chắn và ném đồ vật vào cảnh sát, đồng thời làm tắc nghẽn giao thông.

Kênh France24 dẫn lời giới chức Paris cho hay khoảng 1.000 người đã "cố xâm nhập" nhà ga Gare du Nord song bị cảnh sát chống bạo động chặn lại.

Biểu tình phản đối chính phủ lan rộng ở Pháp Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình tập trung gần nhà ga Gare du Nord ở Paris ngày 10/9. Video: AFP

Christophe Lalande, giáo viên tham gia các cuộc biểu tình ở Paris, nói ông phản đối các đề xuất cắt giảm ngân sách của chính phủ cựu thủ tướng Francois Bayrou, người bị phế truất hồi đầu tuần.

"Bayrou đã bị phế truất, bây giờ các chính sách của ông ấy phải bị loại bỏ", Lalande nói, đồng thời kêu gọi nhà chức trách cấp thêm ngân sách cho các trường học và bệnh viện.

"Các cuộc biểu tình hôm nay nhằm gửi thông điệp gửi đến tất cả những người lao động của đất nước, rằng chúng ta sẽ không khuất phục, cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là thông điệp gửi đến chính phủ rằng chúng tôi kiên quyết không lùi bước và nếu phải chết, chúng tôi sẽ chết trong tư thế hiên ngang", Amar Lagha, thành viên công đoàn, nói tại một cuộc biểu tình khác trong thành phố.

Một chiếc xe buýt bị người biểu tình đốt cháy trên đường vành đai phía nam ở thành phố Rennes ngày 10/9. Ảnh: AFP

Trong khi các chuyến tàu cao tốc và hầu hết hệ thống tàu điện ngầm Paris vẫn hoạt động bình thường, dịch vụ đường sắt và một số chuyến bay đã bị gián đoạn, trong đó có cả sân bay chính của thủ đô.

Khoảng 80.000 cảnh sát đã được điều động trên toàn quốc nhằm đối phó với các cuộc biểu tình. Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cảnh báo sẽ "không khoan nhượng" đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào.

Phong trào biểu tình "Phong tỏa mọi thứ" nổi lên từ hồi tháng 5 trong các nhóm cánh hữu nhưng sau đó được những nhóm cánh tả và cực tả thúc đẩy mạnh. Phong trào này không có ban lãnh đạo tập trung và được tổ chức ngẫu hứng qua những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Nó gợi nhớ phong trào biểu tình "áo vàng" phản đối chính phủ hồi năm 2018, trở thành một thử thách lớn đối với Tổng thống Macron trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Phong trào biểu tình "Phong tỏa mọi thứ" cũng được cho là phép thử đầu tiên đối với tân Thủ tướng Sebastien Lecornu, người mới nhậm chức hôm nay. Ông là đồng minh thân cận của Tổng thống Macron và là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp trong ba năm qua.

Florent, người biểu tình ở Lyon, cho biết quyết định của Tổng thống Macron bổ nhiệm một đồng minh thân cận làm thủ tướng là một "cú tát vào mặt" công chúng. "Chúng tôi cần thay đổi", anh nói.

Đám đông biểu tình ở thành phố Nantes ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Macron bổ nhiệm ông Lecornu giữ chức Thủ tướng hôm 9/9, một ngày sau khi thủ tướng Bayrou không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội vì nỗ lực thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm giảm nợ quốc gia.

Thách thức của Thủ tướng Lecornu sẽ là đưa ra một kế hoạch ngân sách cho năm 2026 mà không khiến ông phải chịu chung số phận như cựu thủ tướng Bayrou, người chỉ tại vị 9 tháng.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Thủ tướng Lecornu khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực "giữ ổn định chính trị và thể chế nhằm đoàn kết đất nước".

Cựu thủ tướng Bayrou khẳng định cần cắt giảm chi tiêu 52 tỷ USD để giải quyết vấn đề nợ của Pháp và ổn định tài chính công. Tuy nhiên, những người phản đối cáo buộc ông cố gắng đạt được điều này bằng cách cắt giảm quyền lợi của người lao động và hưu trí, trong khi vẫn bảo vệ tầng lớp giàu có.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Guardian, Reuters)